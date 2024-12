Hosting WordPress Infomaniak: la soluzione perfetta per il tuo sito Web

Immagina di creare un sito Web potente, veloce e sicuro senza compromessi. Con l’hosting WordPress di Infomaniak, è possibile. Grazie a un servizio ottimizzato per prestazioni straordinarie, sicurezza avanzata e semplicità d'uso, Infomaniak offre una piattaforma ideale per ogni progetto: dal blog professionale al negozio online, passando per portfolio, gallerie fotografiche ed evolute piattaforme di e-commerce.

Il servizio hosting WordPress ottimizzato proposto da Infomaniak coniuga strumenti facili da usare per la gestione con una tecnologia in backend davvero avanzata. Grazie all'infrastruttura all'avanguardia fisicamente situata in Svizzera, ogni aspetto del servizio è pensato per garantire massime performance e pieno rispetto della privacy.

Le principali caratteristiche dell'Hosting WordPress Infomaniak

Attraverso la pagina dedicata, è possibile ordinare e attivare il servizio Hosting WordPress gratis per 30 giorni, in modo da toccare con mano tutti i benefici promessi da Infomaniak. Successivamente si potrà valuatare la prosecuzione delle operazioni, nel caso di una nuova attività, oppure trasferire il sito WordPress da un altro provider.

Prestazioni ottimizzate

L’hosting WordPress di Infomaniak è studiato per garantire velocità e stabilità davvero fuori dal comune:

Server con storage SSD : assicurano tempi di caricamento estremamente rapidi.

: assicurano tempi di caricamento estremamente rapidi. Database su server dedicati : progettati esclusivamente per WordPress, sono contraddistinti da tempi di risposta fulminei e protezione contro attacchi esterni.

: progettati esclusivamente per WordPress, sono contraddistinti da tempi di risposta fulminei e protezione contro attacchi esterni. Uso intelligente delle risorse server: con una media del 40% di utilizzo, stabilità e velocità sono rilevabili anche durante picchi di traffico.

Sicurezza avanzata

Per chi gestisce un sito WordPress, a qualunque livello, la sicurezza non può che essere una priorità assoluta. Infomaniak soddisfa le aspettative dei suoi clienti, anche i più esigenti, grazie a:

Protezione DDoS professionale : i server sono costantemente protetti contro attacchi Denial of Service (tecnologia Arbor Networks).

: i server sono costantemente protetti contro attacchi Denial of Service (tecnologia Arbor Networks). Protezione antivirus e antimalware : i file caricati sono sempre analizzati in tempo reale, bloccando eventuali minacce.

: i file caricati sono sempre analizzati in tempo reale, bloccando eventuali minacce. Correzione automatica delle vulnerabilità : il sistema Infomaniak corregge automaticamente eventuali vulnerabilità note, evitando di esporre WordPress ad attacchi remoti.

: il sistema Infomaniak corregge automaticamente eventuali vulnerabilità note, evitando di esporre WordPress ad attacchi remoti. Certificati SSL gratuiti: ogni sito ospitato può essere protetto con un certificato SSL di Let's Encrypt o con certificati EV, in modo da preservare la riservatezza e l'integrità di tutti i dati in transito.

Strumenti inclusi per la gestione semplificata di WordPress

Per semplificare la gestione e ottimizzare l'esperienza d'uso con tutte le installazioni di WordPress, Infomaniak mette a disposizione una serie di strumenti avanzati. Tra di essi ci sono risorse di classe premium, una console intuitiva e soluzioni automatizzate che permettono agli utenti di focalizzarsi sulla crescita del sito, senza preoccuparsi degli aspetti tecnici:

Temi e plugin premium : Le istanze di WordPress attivabili sui server Infomaniak includono Divi , il tema premium più utilizzato al mondo, e plugin avanzati come Bloom Email e Monarch per l’integrazione di newsletter e pulsanti social.

: Le istanze di WordPress attivabili sui server Infomaniak includono , il tema premium più utilizzato al mondo, e plugin avanzati come Bloom Email e Monarch per l’integrazione di newsletter e pulsanti social. Console di gestione intuitiva : La console di gestione sviluppata internamente da Infomaniak, rende semplice l’installazione e la gestione di WordPress, ma anche di altre applicazioni come Nextcloud, Drupal e Joomla.

: La console di gestione sviluppata internamente da Infomaniak, rende semplice l’installazione e la gestione di WordPress, ma anche di altre applicazioni come Nextcloud, Drupal e Joomla. Backup automatici: L'applicazione di una modifica o di un aggiornamento sfortunato non devono minare la continuità operativa del sito o, peggio, causare danni all'attività online. Per questo motivo Infomaniak offre un meccanismo di versioning integrato, utile a ripristinare il sito esattamente com’era fino a 7 giorni precedenti.

I vantaggi dell'Hosting WordPress Infomaniak

Caratteristica Dettagli Prestazioni elevate Server moderni con archiviazione SSD di ultima generazione. Solo il 40% delle risorse del server è usato per garantire stabilità e velocità ottimali. Traffico illimitato Non ci sono limiti al numero di visitatori e alla quantità di dati trasferiti. Database illimitati Creazione di database MySQL/MariaDB senza limiti in termini di quantità o dimensioni. Certificato SSL gratuito Integrazione di certificati SSL gratuiti per garantire la sicurezza del traffico del sito. Backup e ripristino Backup automatici fino a 7 giorni e opzioni di ripristino rapide e semplici. I dati sono archiviati in più data center svizzeri. Strumenti avanzati Accesso a strumenti professionali come SSH, Cron jobs, gestione PHP, statistiche e altro ancora. Sicurezza avanzata Protezione contro virus, malware e attacchi DDoS. Scanner di sicurezza integrato per correggere vulnerabilità. Accesso internazionale Connessioni con i principali operatori in Europa, USA e Svizzera per prestazioni globali ottimali. Assistenza clienti di qualità Supporto 7 giorni su 7 da team basati in Svizzera, con recensioni eccellenti su Trustpilot. Etica e sostenibilità Azienda indipendente con infrastrutture locali e attenzione alla privacy. Energia rinnovabile per alimentare i data center. Rimborso garantito Possibilità di richiedere il rimborso entro 30 giorni.

Flessibilità e scalabilità

Che si tratti di un piccolo blog o di una piattaforma e-commerce, Infomaniak ha l’offerta giusta:

Hosting Web : ideale per iniziare, a partire da soli 5,75 € al mese.

: ideale per iniziare, a partire da soli 5,75 € al mese. Server Cloud gestito : per i siti commerciali con esigenze avanzate, a partire da 24,92 € al mese.

: per i siti commerciali con esigenze avanzate, a partire da 24,92 € al mese. Jelastic Cloud: perfetto per progetti scalabili con elevati carichi di lavoro, a partire da 2,03 € al mese.

Perché scegliere Infomaniak: ecologia, sostenibilità, rispetto della privacy e sovranità del dato

Infomaniak non si limita a offrire un hosting di qualità: è anche un’azienda ecologicamente responsabile.

Energia 100% rinnovabile : i data center operano senza climatizzazione e utilizzano server fino a 15 anni.

: i data center operano senza climatizzazione e utilizzano server fino a 15 anni. 200% di compensazione CO₂ : l’impegno di Infomaniak va ben oltre la neutralità carbonica.

: l’impegno di Infomaniak va ben oltre la neutralità carbonica. Sviluppo sostenibile : l’intera infrastruttura è progettata per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

: l’intera infrastruttura è progettata per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Conformità normativa : i dati degli utenti sono protetti nel rispetto delle più severe normative (i.e. GDPR)

: i dati degli utenti sono protetti nel rispetto delle più severe normative (i.e. GDPR) Indipendenza: Infomaniak è di proprietà dei suoi fondatori e dipendenti. Garantisce un approccio etico e trasparente.

Il team di assistenza Infomaniak, attivo in italiano nei giorni lavorativi dalle ore 6 alle 21 (per email, telefono e chat), è noto per la professionalità con cui risponde alle esigenze dei clienti. Che siate principianti o professionisti esperti, otterrete il supporto necessario per risolvere ogni problema.

Il suggerimento è quindi quello di provare l'hosting WordPress approfittando della prova gratuita di 30 giorni, che non integra alcun impegno od obbligo di acquisto.

