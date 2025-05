Hosting WordPress Hostinger con dominio incluso in sconto fino al 75%

L'hosting WordPress di Hostinger, che include gratuitamente i servizi di dominio e migrazione del sito, è in sconto fino al 75%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese. La promozione in corso, valida sugli ordini della durata di 48 mesi, prevede inoltre tre mesi extra di servizio in regalo. Al termine dei primi quattro anni, il piano si rinnova a 11,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire prima del rinnovo automatico senza costi aggiuntivi.

Con la soluzione hosting WordPress dell'azienda Hostinger si ottengono tempi di caricamento più rapidi per una migliore esperienza utente e ottimizzazione per i motori di ricerca, aggiornamenti automatici per mantenere il sito sicuro, e la massima protezione da malware ed eventuali attacchi DDoS.

I principali punti di forza dell'hosting WordPress di Hostinger

La maggior parte dei piani hosting per siti WordPress si limita a garantire uno spazio web dove caricare il sito in questione, affiancando il dominio e uno o più indirizzi di posta elettronica. Hostinger offre qualcosa in più, a partire dalle prestazioni ultrarapide, grazie ai web server LiteSpeed e il plugin LSCWP Cache.

Tempi di caricamento più rapidi sono il sinonimo di una migliore esperienza utente, ma non solo. Da ciò, infatti, dipende anche una migliore ottimizzazione SEO per i motori di ricerca, e di conseguenza tassi di conversione più alti a tutto vantaggio dei guadagni. Sempre a proposito di performance, si annoverano anche l'utilizzo di una CDN proprietaria e dell'abilitazione della cache degli oggetti.

Un ulteriore punto di forza di Hostinger è il piano hosting gestito per WordPress, a partire dagli aggiornamenti automatici del CMS per avere un sito sempre aggiornato (e sicuro), frequenti backup per una protezione adeguata dei dati, più un ambiente di staging one-click, al fine di apportare modifiche al sito in completa sicurezza.

Il piano hosting WordPress Premium di Hostinger, ideale per i siti personali, è in offerta a 2,99 euro al mese per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.