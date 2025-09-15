Hosting WordPress gratis per un anno dal provider numero 1 in Europa: ecco l'offerta di IONOS

Per quanti stanno valutando l'apertura di un nuovo sito, indipendentemente dal progetto che si ha in mente, segnaliamo l'ultima offerta di IONOS, provider numero uno in Europa con più di sei milioni di clienti, grazie alla quale è possibile beneficiare di un hosting WordPress di qualità gratis per un anno.

La promozione di IONOS ha per protagonista il piano hosting WordPress Expand, ideale per un sito web ambizioso. Tra i suoi principali punti di forza, al di là della promozione in corso, si annoverano le funzioni di intelligenza artificiale integrate al fine di aiutare gli utenti nella creazione di nuovi contenuti ogni giorno.

Tutto quello che c'è incluso nel piano hosting WordPress Expand di IONOS

Per capire l'importanza della promo lanciata da IONOS, basta elencare le caratteristiche chiave del piano in offerta, elementi non comuni se si guardano le proposte della concorrenza. A partire da uno spazio di archiviazione su SSD da 50GB, più che sufficiente per coprire le esigenze di qualunque tipo di sito.

Per un anno sono gratis anche dominio e SSL. Per quanto riguarda il nome del sito, gli utenti possono scegliere tra le seguenti estensioni: .it, .com, .eu, .be, .net, .org, .info, .me, .biz,.online. In genere, le due scelte più gettonate a livello di dominio rimangono le estensioni .it e .com.

Al di là di tutto questo, poi, si annoverano semplici strumenti di creazione di testi e immagini con l'intelligenza artificiale, l'assistente AI, backup automatici del sito, l'analisi antimalware per trovare eventuali pericolose vulnerabilità, cinque account di posta elettronica e un database standard.

L'offerta attualmente in corso sul sito ufficiale di IONOS, grazie alla quale gli utenti hanno l'opportunità di attivare gratuitamente il piano hosting WordPress Expand per dodici mesi, è valida per un periodo di tempo limitato.

