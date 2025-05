Hosting WordPress Gestito alla portata di tutti in offerta a 14,90€

La creazione di un sito web passa necessariamente per uno spazio hosting e un CMS. Se si sta prendendo in considerazione di aprire un sito, ma non si hanno le conoscenze informatiche necessarie per riuscirci da soli, ci si dovrebbe orientare verso una soluzione che preveda il supporto dell'intelligenza artificiale e gli aggiornamenti automatici del CMS (WordPress quello consigliato, a maggior ragione se ci si avvicina al mondo dei blog per la prima volta).

A questo proposito, segnaliamo l'ultima offerta di Aruba sul piano Hosting WordPress Gestito, disponibile a partire da 14,90 euro per il primo anno (al rinnovo il prezzo passa a 79 euro, circa 6,5 euro al mese ndr). Con la soluzione di Aruba si ottiene una piattaforma ottimizzata per WordPress, ideale per la realizzazione di un nuovo sito attraverso l'intelligenza artificiale e il supporto degli aggiornamenti automatici. Di fatto, l'unico pensiero dei titolari del sito è quello di produrre contenuti.

Perché scegliere l'hosting WordPress di Aruba

Il piano hosting di Aruba per siti WordPress si basa su funzionalità all'avanguardia ospitate all'interno di un'infrastruttura tra le più avanzate oggi disponibili in Italia. Uno dei principali punti di forza è la piattaforma hosting ottimizzata con il sistema di cache dinamica HiSpeed Cache, attraverso cui il sito è dieci volte più veloce rispetto alla media.

Un altro motivo per cui scegliere la soluzione hosting della piattaforma Aruba riguarda la presenza degli aggiornamenti automatici e l'integrazione di un assistente AI, due elementi chiave per una gestione ottimale dello spazio hosting: ognuno può così dedicarsi soltanto alla creazione e alla gestione dei contenuti del proprio sito, sfruttando l'intelligenza artificiale come ulteriore strumento in più per potenziare il progetto online.

L'offerta di Aruba, che consente di risparmiare oltre 50 euro rispetto al prezzo annuale del piano Hosting WordPress Gestito, è valida per un periodo di tempo limitato.

