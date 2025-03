Hosting WordPress con SiteBuilder AI: 50% di sconto per un tempo limitato

Coloro che hanno come obiettivo quello di lanciare un nuovo sito web (o potenziarne uno già online) possono fare riferimento a Serverplan. Non solo per la qualità del servizio, ma anche e soprattutto per l’ultima promozione disponibile. Serverplan, infatti, dà la possibilità di creare un sito web da zero con il Sitebuilder AI a un prezzo eccezionale approfittando del 50% di sconto.

Come realizzare un sito web di successo

Tutti i piani Serverplan in promozione con il 50% di sconto includono l’installazione, l’aggiornamento e l’ottimizzazione di WordPress. Questo significa la libertà di non doversi occupare di alcun tipo di configurazione o passaggio tecnico e la tranquillità di avere sempre tutto aggiornato e al sicuro (grazie ai regolari backup).

Inoltre è disponibile il SiteBuilder AI che rappresenta una soluzione potente ed efficace per ogni sito web di successo. È, infatti, molto più di un semplice strumento di sviluppo dei siti web, ma un vero e proprio assistente virtuale che guida passo passo nella realizzazione di pagine di qualità professionale. Qual è la differenza?

Che grazie all’algoritmo di intelligenza artificiale, il tool analizza le singole esigenze e suggerisce layout, design e contenuti ottimizzati per migliorare la user experience e la visibilità online. La combinazione di hosting WordPress e SiteBuilder AI consente di ottenere un sito performante, con tempi di caricamento rapidi e una gestione semplificata.

Tutto questo con un 50% di sconto rappresenta un’opportunità unica per investire in una presenza online di qualità, abbattendo notevolmente i costi iniziali.

I piani Serverplan in promozione sono Startup WordPress, Enterprise WordPress ed Entreprise Plus WordPress. Tutti questi piani includono, tra gli altri, il SiteBuilder AI e il traffico mensile illimitato. Le principali differenze sono nello spazio web SSD NVMe (20 GB, 100 GB o 200 GB), nei sottodomini inclusi (50 o illimitati) e nel numero di account e-mail (50 o 100). Scopri il piano più adatto alle tue esigenze e acquistalo approfittando dello sconto esclusivo del 50%.

