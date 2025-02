Hosting WordPress con funzioni AI da 1€ al mese con Ionos

IONOS, azienda tedesca operante nel settore del web hosting, ha lanciato una nuova offerta che consente di attivare un piano hosting WordPress al prezzo scontato di 1 euro al mese per un anno invece di 10 euro. Il pacchetto include funzioni AI per la creazione e modifica del proprio sito web, aggiornamenti automatici, protezione DDoS e scansioni di sicurezza giornaliere.

Ad oggi IONOS è uno dei principali provider di hosting e cloud a livello europeo, con i suoi 6,2 milioni di clienti. Il team dell'azienda vanta una lunga esperienza in ambito IaaS, oltre che in soluzioni che consentono di aumentare la visibilità online di un specifico progetto. Oltre a ciò, occorre sottolineare il completo rispetto delle normative sulla privacy e la massima sicurezza dei dati personali degli utenti.

L'hosting WordPress con funzioni AI di IONOS

Il piano hosting WordPress di IONOS ha tra i suoi principali punti di forza l'integrazione con l'intelligenza artificiale. Nel caso specifico, le funzioni AI possono essere sfruttate per la creazione di pagine e contenuti, così come per ottenere un'assistenza valida e un chatbot a cui chiedere qualsiasi cosa, oppure per aggiungere elementi e sezioni come ad esempio recensioni, moduli di contatto e altro ancora.

L'altra caratteristica chiave dell'hosting di IONOS è la velocità. Rispetto alla versione precedente, il nuovo hosting garantisce una velocità fino a tre volte superiore, nonché un plugin di cache per caricamenti più rapidi, un hosting isolato per ottenere una maggiore stabilità e uno storage SSD di nuova generazione.

A tutto questo si aggiungono poi soluzioni extra per gestire il proprio sito web in modo più semplice. Tra queste si annoverano gli aggiornamenti personalizzabili, con la possibilità cioè di attivare o disattivare gli aggiornamenti automatici per WordPress, temi, plugin e versioni PHP, l'accesso tramite i protocolli SSH e SFT, oppure la gestione attraverso WP-CLI, cioè l'interfaccia a riga di comando per WordPress.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.