Hosting WordPress con dominio incluso: a metà prezzo con Keliweb

Un'offerta da sogno per il tuo sito web: Keliweb torna con sconti al 50%, dedicati questa volta ai piani KeliPro e WordPress Play. Quest'ultimo, in particolare, è particolarmente adatto a chi vuole avviare un sito web con il "re" dei CMS.

WordPress Play è rivolto, infatti, a professionisti, piccole e medie imprese, startup, agenzie web in crescita e siti e-commerce. Si tratta di una soluzione che non richiede troppe risorse come un VPS dedicato, né presenta però limitazioni tipiche di un servizio hosting condiviso economico.

In poche parole, WordPress Play si posiziona come un hosting semidedicato che offre prestazioni eccezionali, ma a costi nettamente inferiori rispetto ad altre opzioni disponibili. È l'equilibrio perfetto tra potenza e convenienza, pronto a soddisfare le tue esigenze senza svuotare il tuo portafoglio.

Che tu sia un professionista ambizioso che vuole creare il suo sito web personale o il responsabile di una piccola impresa pronta a conquistare il mondo online, le caratteristiche e i vantaggi di WordPress Play sono ciò di cui hai sicuramente bisogno. Ecco quindi un recap delle risorse principali offerte dal piano:

Dominio .it gratis

10 GB SSD Spazio Web

50 Caselle Email

5 Database MySQL

Certificato SSL e HTTP/2

Pannello cPanel

Backup Plus

SiteBuilder

Supporto Tecnico h24

Non c'è momento migliore per affidarti a Keliweb: solo fino al 4 giugno potrai approfittare di uno sconto incredibile del 50% sul costo annuale, che si riduce così a soli 43,45 euro. Quest'offerta è valida solo per il primo anno e per nuove attivazioni.

