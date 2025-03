Hosting WordPress con dominio gratuito in super offerta per 4 anni

Anno nuovo attività nuova? Se dopo averci pensato su per tre mesi si è presa finalmente la decisione di aprire un nuovo sito web, si è ora nella fase di scelta del piano hosting. Si tratta di un momento cruciale, poiché tanto è più di qualità il piano scelto quanto più sarà semplice posizionarsi nelle pagine dei motori di ricerca e trovare così potenziali clienti.

A questo proposito segnaliamo la promozione Saldi di Primavera dell'azienda di web hosting Hostinger, società leader nel proprio settore. Tra le offerte più interessanti figura l'hosting WordPress gestito a 2,49 euro al mese per 4 anni, con tanto di dominio e migrazione sito gratuiti.

Le caratteristiche principali del piano hosting WordPress di Hostinger

Il fiore all'occhiello dei piani hosting WordPress di Hostinger sono le prestazioni ultrarapide conferite ai siti web che scelgono tale soluzione. Performance che si traducono in tempi di caricamento delle pagine più rapidi, e di conseguenza in una migliore esperienza utente e una migliore ottimizzazione per i motori di ricerca, con tassi di conversione più elevati.

Tutto merito dell'utilizzo dei web server LiteSpeed e del plugin LSCWP Cache, così come della CDN proprietaria in grado di aumentare il punteggio di velocità fino al 40%, attraverso una sapiente minimizzazione del codice, al reindirizzamento del data center e all'ottimizzazione automatica delle immagini. Occorre poi menzionare anche l'abilitazione della cache degli oggetti, che aiuta a ridurre i tempi di risposta del sito fino a tre volte, in aggiunta all'impiego dei protocolli IPv6 e HTTP/3 per una latenza più bassa e un trasferimento dei dati più veloce.

A tutto questo, infine, si aggiunge l'esperienza di un hosting WordPress gestito, che significa aggiornamenti automatici del CMS per avere un sito sempre sicuro, backup automatici dei propri dati e uno strumento di staging one-click grazie a cui è possibile apportare modifiche al proprio sito in tutta sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.