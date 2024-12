Hosting WordPress con dominio gratis per sempre e veloce da 26€ l'anno

Se in vista del nuovo anno stai pianificando la pubblicazione di un nuovo sito, ti segnaliamo l'offerta dell'azienda italiana di web hosting Serverplan: piani hosting WordPress con dominio gratis per sempre a partire da 26 euro l'anno. Tutti i piani in oggetto includono inoltre i dischi SSD NVMe, che rendono qualsiasi tipo di progetto in automatico più veloce.

I piani hosting per siti WordPress di Serverplan si rivolgono in particolare ai nuovi siti web e alle PMI, per un'offerta equilibrata tra alte prestazioni e costo. Insieme al dominio gratuito a vita e ai dischi SSD NMVe, le soluzioni adottate comprendono il backup giornaliero, il certificato SSL di Let's Encrypt e account e-mail per una migliore comunicazione anche a livello aziendale.

L'offerta sui piani hosting WordPress di Serverplan

Le soluzioni di hosting condiviso di Serverplan per i siti WordPress regalano un dominio gratis per sempre. Si tratta di un aspetto importante di cui tenere in considerazione anche dal punto del budget, dal momento che nove volte su dieci il dominio si paga a parte e per il rinnovo annuale la spesa media è intorno ai 10 euro.

L'altra caratteristica peculiare è l'utilizzo delle unità SSD NVMe, dischi di nuova generazione che contribuiscono a una maggiore velocità e affidabilità. Di conseguenza, i siti si caricano in maniera più rapida, un elemento questo indispensabile per offrire un'esperienza utente di livello e per guadagnare posizioni nelle pagine dei motori di ricerca.

Ci sono poi tante altre funzionalità integrate. Tra queste, le più importanti sono il backup giornaliero di sito, posta e database, la configurazione con un clic attraverso il pannello di controllo Cpanel in italiano, più la protezione HTTPS per offrire una maggiore sicurezza tanto al sito quanto agli utenti.

I piani di hosting condiviso per WordPress di Serverplan sono in offerta a partire da 26 euro l'anno. E se non si è soddisfatti del servizio, si può contare su una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.