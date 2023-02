Hosting WordPress con dominio gratis: ecco l'offerta giusta per il tuo sito

La ricerca del miglior servizio di hosting per il proprio sito in WordPress richiede l'analisi, attenta e dettagliata, delle caratteristiche e dei costi del servizio stesso. Le opzioni a disposizione di chi ha un sito web e punta ad ottenere un servizio di hosting professionale e davvero completo sono numerose.

L'offerta giusta, in questo momento, arriva da keliweb. Il servizio propone un'interessante promozione per l'hosting con WordPress con un costo scontato del 40% e la possibilità di ridurre la spesa complessiva fino ad appena 52,14 euro + IVA. Tale importo include il dominio gratis oltre ad una serie di servizi aggiuntivi di grande interesse.

Per scoprire l'offerta di keliweb per un nuovo servizio di hosting WordPress a prezzo scontato ma senza rinunce è possibile fare riferimento al link qui di sotto e scegliere poi l'opzione WordPress in modo da accedere all'offerta desiderata.

Hosting per WordPress: la proposta di keliweb è la soluzione giusta in questo momento

L'offerta keliweb riguarda il piano WP Play per poter contare su di un hosting per WordPress completo ad un prezzo conveniente e con il dominio gratis. Con questo piano è possibile accedere a:

dominio gratis. it per sempre

3 vCore CPU

50 GB SSD di spazio web

4 GB di RAM

1 sito web

tool di migrazione

50 caselle di posta

50 database

certiciato SSL e HTTP/2

supporto MultiPHP

servizio di Backup Plus

Questo piano per l'hosting di WordPress proposto da keliweb è attualmente proposto in sconto del 40% con una spesa di 52,14 euro + IVA ogni anno. Da notare, inoltre, che per gli utenti più esigenti ci sono anche altri piani (come WP Premium e WP Corporate) mentre per chi è alle prime armi è disponibile un'offerta "basic", denominata WP Start, che potrebbe rappresentare la scelta giusta da cui partire.

Tutte le proposte di keliweb per l'hosting di WordPress sono disponibili dal sito ufficiale del provider, linkato qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.