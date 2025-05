Hosting WordPress con AI gratis per un anno grazie a IONOS

Se si stanno confrontando le varie offerte disponibili per un piano hosting WordPress conveniente, segnaliamo l'ultima offerta di IONOS, che offre un pacchetto ottimizzato gratis per un anno, per uno sconto complessivo di 120 euro in dodici mesi. Al termine del periodo promozionale, il piano si rinnova a 10 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento, dunque anche prima del rinnovo, senza costi aggiuntivi.

Funzioni AI, velocità e sicurezza: sono questi gli elementi principali offerti dalle soluzioni hosting WordPress di IONOS, azienda di web hosting tedesca divenuta nel corso degli anni punto di riferimento per chiunque vuole aprire un nuovo sito WordPress ed è alla ricerca di un piano hosting dall'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Perché scegliere l'hosting WordPress di IONOS

A differenza delle altre aziende, IONOS ha scelto di sposare appieno la novità rivoluzionaria dell'AI, adottando nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiali utili per tutti coloro che non hanno grande dimestichezza con il codice WordPress e, più in generale, con il linguaggio della programmazione. Grazie infatti al suo tool AI, è possibile generare un nuovo sito web in pochi secondi semplicemente fornendo alcuni dettagli sullo stesso e su quelli che sono i propri obiettivi. Sempre a proposito di AI, gli utenti IONOS hanno anche l'opportunità di creare testi e immagini professionali, nonché aggiungere elementi e sezioni per personalizzare al massimo il template del sito.

Un ulteriore punto a favore di IONOS riguarda l'aspetto della sicurezza, spesso e volentieri sottovalutato dalla concorrenza nonostante oggi siano sempre più frequenti gli attacchi di hacker e cybercriminali ai danni dei piccoli utenti. Sicurezza che viene garantita da backup giornalieri, un'adeguata protezione DDoS, e scansioni di sicurezza giornaliere.

L'offerta in corso, che permette di avere il piano hosting WordPress di IONOS gratis per un anno, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.