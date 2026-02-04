Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Hosting web gratuito per un anno: è il momento di scegliere IONOS

Con IONOS è possibile accedere a varie soluzioni per un servizio di hosting gratuito in grado di garantire tanti vantaggi: ecco la promo da cogliere al volo.
Davide Raia
Pubblicato il 4 feb 2026
Per un servizio di web hosting completo e conveniente, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere IONOS. Per tutti i nuovi utenti, infatti, il provider mette a disposizione un abbonamento gratuito per un anno, con accesso completo a una gamma di servizi ricca e in grado di soddisfare appieno tutte le possibili esigenze. Al termine del periodo promozionale, il costo resta ridotto rispetto al listino. Per richiedere la promo basta visitare il sito ufficiale di IONOS, tramite il link seguente.

Accedi qui all'offerta di IONOS

ionos site builder

Il momento giusto per scegliere IONOS

IONOS è un servizio di hosting europeo che offre assistenza in italiano e può contare su tutto quello che serve a chi ha bisogno di gestire i propri siti web in modo semplice e vantaggioso.

Per i nuovi utenti c'è la possibilità di sfruttare spazio di archiviazione su NVMe SSD, con accesso esteso alle risorse del server, 2 caselle e-mail e un dominio omaggio per un anno.

C'è spazio anche per un sistema di scanner antimalware, per la protezione del sito web ed è possibile accedere al sistema di backup automatici, per il recupero veloce dei dati.

Con la promozione in corso, IONOS in versione Plus è disponibile gratis per 12 mesi. Al termine del periodo promozionale, il prezzo resta scontato a 9 euro al mese + IVA.

In alternativa, gli utenti che intendono affidarsi al servizio di hosting hanno la possibilità di puntare su altri piani, andando a trovare il giusto equilibrio tra costi e contenuti.

Si tratta della soluzione giusta per tantissimi utenti che possono portare avanti il proprio progetto web, a prescindere dalle caratteristiche, sfruttando condizioni molto vantaggiose.

Per verificare le opzioni disponibili e accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Accedi qui all'offerta di IONOS

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

