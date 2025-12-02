Hosting IONOS: primo anno gratuito grazie alla nuova promozione

Avviare o rinnovare un progetto online diventa molto più conveniente grazie all'offerta attiva su IONOS. Il provider in questi giorni ha lanciato una promozione che annulla completamente il costo del primo anno di abbonamento, permettendo di risparmiare così 120 euro.
Terminato il periodo promozionale, il piano continuerà al prezzo di 9€ al mese più IVA. Chi desidera attivare subito il servizio può farlo direttamente dal sito ufficiale di IONOS.
Tutti i vantaggi del piano Plus di IONOS
La promozione riguarda il piano Plus di IONOS, una soluzione pensata per chi cerca un hosting solido, performante e con in dotazione strumenti professionali. Il pacchetto include 200 GB di spazio su SSD NVMe, due caselle email già comprese, un dominio gratuito per il primo anno e un sistema di protezione con scanner antimalware integrato.
Il traffico disponibile è illimitato e nella sottoscrizione rientra anche un certificato SSL Wildcard, utile per mettere in sicurezza tutte le sottopagine del proprio sito.
Un ulteriore punto di forza è il supporto clienti: IONOS mette a disposizione un servizio di assistenza interamente italiano, con consulenti pronti a intervenire in caso di problemi tecnici o richieste chiarimenti.
Questa promozione rappresenta un'opportunità da non perdere per chi desidera attivare un hosting professionale senza sostenere costi per i primi dodici mesi. L'offerta è disponibile solo per un periodo limitato.
