Hosting con dominio gratuito: quale servizio scegliere

La scelta di un dominio è il primo passo fondamentale per un progetto online di successo.

Questo infatti, andrà ad identificare un sito Web nei mesi e anni a venire, venendo associato a livello psico-visivo al logo grafico. Una scelta azzeccata, di fatto, può offrire una spinta considerevole a chi sta per proporre il proprio brand online.

Tale scelta però, va effettuata di pari passo a quella relativa al provider che andrà ad ospitare il sito. Sotto questo punto di vista, scegliere un hosting con dominio gratuito incluso, può essere un vantaggio da non sottovalutare.

Hostinger, per esempio, offre non solo la possibilità di ottenere gratuitamente un dominio nel primo anno dei propri piani, ma soprattutto ampia scelta per quanto concerne la tipologia. Tra di esse possiamo citare estensioni di tipo:

.eu

.it

.xyz

.net

.com

.shop

.online

.live

.digital

.link

.email

.click

.tech

.site

.space

.website

.store

.uno

.host

.fun

.press

.help

.me

Hosting con dominio gratuito: un piano adatto alla maggior parte degli utenti

Ad offrire il suddetto vantaggio è, tra le diverse sottoscrizioni, Premium Web Hosting. Si tratta di una formula ideata da Hostinger per offrire un piano adatto alla maggior parte degli utenti.

Cosa è dunque in grado di offrire oltre al dominio gratis?

Si parla di uno spazio capace di ospitare 100 siti Web, grazie ai 100 GB di memoria su SSD. La larghezza di banda illimitata, SSL gratuito e i database illimitati, sono altri vantaggi da non sottovalutare.

Non mancano poi le peculiarità che rendono Premium Web Hosting ideale per lavorare in ambiente WordPress. Si parla di server ottimizzati per tale CMS e di un apposito builder integrato, ottimo per realizzare un sito Web soddisfacente con pochi e semplici clic.

E per quanto riguarda i costi? Premium Web Hosting può usufruire di una promozione che prevede lo sconto del 75% rispetto al prezzo di listino.

Ciò significa che, per il primo anno di sottoscrizione, è possibile ottenere tutta la qualità offerta da Hostinger spendendo solo 2,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.