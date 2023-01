Hosting di un sito web con pCloud: come fare

Tutti sappiamo come funziona un cloud storage: si tratta - per dirla in modo semplice - di una piattaforma online su cui è possibile caricare e archiviare fotografie, video e documenti di qualsiasi genere. Esistono tuttavia alcuni servizi che si prestano a più utilizzi; tra questi c'è pCloud, piattaforma leader nel settore del cloud storage, che permette ai suoi clienti di hostare un sito web HTML statico, per creare - ad esempio - collegamenti diretti a un portfolio o visualizzare l'anteprima di un sito web, senza che sia necessario un file server locale.

Cartella Pubblica e pCloud, come funziona

La cartella pubblica è una speciale directory che permette di creare link diretti a file e cartelle, proprio come un server a contenuto statico. Non è attiva di default e per accedervi è necessario abilitarla manualmente attraverso il proprio profilo pCloud. Non sei ancora iscritto? Puoi farlo in pochissimi minuti a questo link. Si tratta, tuttavia, di una funzionalità esclusiva degli account Premium, perciò riservata a coloro che hanno acquistato un piano a vita da 500 GB o 2 TB.

Come utilizzare la cartella pubblica

La piattaforma suggerisce tre utilizzi principali: come hosting di un sito web, per incorporare immagini o condividere un link diretto. Nel primo caso può rivelarsi particolarmente utile per pubblicare il proprio portfolio o l'anteprima di un sito web statico senza che sia necessario eseguire un file server sul proprio PC. Tutto ciò che dovrai fare, infatti, è caricare i file di testo in formato HTML all'interno della cartella ed eventuali grafiche collegate.

Nel secondo caso, l'utente può usare la cartella pubblica per incorporare un'immagine all'interno di post oppure aggiungere risorse visive dove necessario, ad esempio all'interno di una firma e-mail. Infine, questa funzionalità è utile anche per ottenere link diretti ai propri file da condividere con chiunque. A seconda della sua tipologia, una volta aperto il link il browser scaricherà o visualizzerà in anteprima il file.

Inizia subito a hostare su pCloud

Questa interessante funzionalità di pCloud è riservata ai soli utenti con account Premium. Sono due quelli proposti dalla piattaforma, in promozione del 65% che puoi visualizzare e sottoscrivere a questo link. Il piano da 500 GB, il più economico, è in offerta a 199 euro; il più capiente da 2 TB a 399 euro.

Importante sottolineare che, in entrambi i casi, non si parla di un abbonamento bensì di un piano a vita. Ciò significa che, una volta acquistato, lo spazio di archiviazione sarà tuo per sempre senza costi aggiuntivi nascosti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.