Hosting: come capire se è affidabile

Uno dei passaggi fondamentali nella creazione di un sito web riguarda la scelta del servizio hosting, che determina performance, sicurezza e stabilità. L'hosting è, in poche parole, lo spazio in cui viene ospitato il sito vero e proprio e che lo renderà poi accessibile alla rete. Esistono diversi provider che forniscono servizi di hosting sotto forma di pacchetti composti da una combinazione di risorse e caratteristiche, generalmente suddivise in base alle esigenze dell'utenza - dalle soluzioni economiche a quelle aziendali.

Come scegliere un hosting? Caratteristiche da considerare

Ovviamente non tutti i provider sono uguali. Hosting economici, professionali, aziendali, soluzioni Cloud oppure hosting ottimizzati per i CMS più popolari (come WordPress): queste - e molte altre - le tipologie di servizio a cui l'utente può rivolgersi. Se sei alla ricerca di un hosting per il tuo sito web, dovresti tenere in considerazione questi 4 aspetti e caratteristiche che non possono assolutamente mancare all'interno di un servizio affidabile.

Semplicità di gestione : il pannello di controllo deve essere semplice, intuitivo e completo. I più popolati sono cPanel, Plesk e DirectAdmin, che permettono di configurare e tenere sotto controllo diversi aspetti del tuo sito web, come la posta elettronica o i DNS.

: il pannello di controllo deve essere semplice, intuitivo e completo. I più popolati sono cPanel, Plesk e DirectAdmin, che permettono di configurare e tenere sotto controllo diversi aspetti del tuo sito web, come la posta elettronica o i DNS. Risorse e velocità : il tuo sito web, in base al tipo di attività per cui è pensato, necessità di risorse diverse. Perciò un buon provider fornisce pacchetti con tutte le risorse essenziali e i servizi necessari per lanciare il tuo sito.

: il tuo sito web, in base al tipo di attività per cui è pensato, necessità di risorse diverse. Perciò un buon provider fornisce pacchetti con tutte le risorse essenziali e i servizi necessari per lanciare il tuo sito. Sicurezza : anche i siti web non sono immuni agli attacchi. I più frequenti, ad esempio, sono quelli DDoS. Scegli un servizio hosting che possieda sistemi di protezione avanzati e un Certificato SSL per la protezione dei dati sensibili. Ancora meglio se in grado di fornire anti malware e antivirus.

: anche i siti web non sono immuni agli attacchi. I più frequenti, ad esempio, sono quelli DDoS. Scegli un servizio hosting che possieda sistemi di protezione avanzati e un Certificato SSL per la protezione dei dati sensibili. Ancora meglio se in grado di fornire anti malware e antivirus. Assistenza: avere sempre a disposizione tutti i giorni, a tutte le ore, un team di esperti che possa supportarti per qualsiasi problema, è sicuramente un vantaggio da tenere in alta considerazione nella scelta del servizio di hosting.

Scegli Keliweb: risparmia sul piano hosting WordPress

Keliweb è un provider che mette a disposizione un'ampia gamma di servizi hosting adatti a ogni esigenza. Al momento è possibile risparmiare il 43% di sconto sul servizio di Hosting WordPress ottimizzato, in particolare sul piano "WP Play" che include:

Dominio Gratis

3 vCore CPU

50GB SSD Spazio Web

4GB RAM

1 Sito web

Tool Migrazione

50 Caselle di posta

50 Database

Certificato SSL e HTTP/2

Supporto MultiPHP

Backup Plus

Il prezzo finale sarà di 44,90 euro anziché 79 di listino. Alcuni elementi interessanti e vantaggiosi riguardano il dominio gratuito incluso, Certificato SSL e HTTP/2 per il massimo della sicurezza e backup. La promozione è valida per un periodo limitato di tempo: accedi all'offerta attraverso questo link e risparmia subito il 43% di sconto sul servizio di hosting WordPress ottimizzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.