Hosting web gratis per 12 mesi, ecco la promo IONOS di settembre 2026

IONOS è, da tempo, un punto di riferimento assoluto per privati, professionisti e aziende che hanno bisogno di un servizio di hosting web. La promo di settembre 2026 è l'occasione giusta per poter iniziare a utilizzare i servizi proposti dall'azienda.

Il piano Plus, infatti, è disponibile con un anno di abbonamento gratuito. Al termine del periodo promozionale, il servizio si rinnoverà al costo di 9 euro al mese + IVA. Da segnalare che ci sono dominio, SSL e e-mail inclusi nel prezzo.

Per accedere all'offerta di IONOS è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione del piano attualmente proposto in promozione.

I dettagli della promo di IONOS

Scegliere IONOS significa poter contare su un servizio ricco di vantaggi. Il piano Plus, infatti, propone 200 GB di spazio NVMe SSD e la possibilità di sfruttare i dati salvati in due data center, in modo da poter ottenere un accesso senza interruzioni. A disposizione degli utenti che scelgono questo piano, inoltre, ci sono anche 2 caselle email, il dominio omaggio per un anno e diversi strumenti di sicurezza, con lo scanner antimalware integrato, e i servizi di backup e ripristino.

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