Hosting WordPress IONOS gratis per un anno: crea il tuo sito con l'IA e risparmia 132 euro

Con il rientro dalle ferie è forse giunto il momento di dare forma alla tua idea digitale? IONOS ha rinnovato la propria offerta che ti permette di avere un servizio Hosting per WordPress in forma interamente gratuita per un anno. Si tratta di un risparmio immediato di 132 euro rispetto al prezzo di listino di questo pacchetto che include tutto quello che serve per iniziare tra dischi SSD veloci, sistemi di caching e una piattaforma ottimizzata per velocità fino a 3 volte superiori del solito.

In particolare, il protagonista di questa offerta è il piano Expand, perfetto per qualsiasi idea ambiziosa e fornito anche di intelligenza artificiale per una creazione e una gestione semplificata. Avrai prestazioni migliorate, database standard, caching dedicato e 50GB di spazio di archiviazione su SSD per una velocità fino a tre volte superiore con stabilità garantita da un livello di disponibilità certificato del 99,99%.

Per la gestione quotidiana potrai sfruttare un pannello di controllo semplificato, ma il vero punto di svolta è rappresentato dall'intelligenza artificiale che ti sarà di supporto nell'allestire il tuo sito in pochi secondi, creandolo proprio come lo hai pensato e secondo le tue esigenze senza preoccuparti di aspetti tecnici. Addirittura, l'intelligenza artificiale ti sarà utile per scrivere testi e generare immagini finalizzate a dar manforte al tuo progetto, oltre a dar vita a intere pagine e, se fosse necessario, anche articoli di blog.

La sicurezza è infine garantita a 360 gradi dalla protezione DDoS attiva, scansioni di sicurezza giornaliere con analisi antimalware e vulnerabilità, affiancate da backup automatici regolari e dal servizio Jetpack Vault Backup concesso a titolo gratuito per 12 mesi.

L'attivazione si completa interamente online per un piano che, a meno che tu non decida di disdire, si rinnoverà tra un anno a 10 euro al mese + IVA, comunque più che conveniente per quello che offre.

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