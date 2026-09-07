Hosting web gratis per un anno: lancia il tuo sito risparmiando con IONOS

IONOS ha rinnovato la sua offerta che ti permette di avere un piano di web hosting interamente gratuito per un anno e con tutto quello che serve per un lancio e una gestione professionale del tuo sito web. Questa offerta, infatti, ti consente di ottenere il servizio completamente gratis per 12 mesi con un risparmio netto e immediato rispetto ai 120 euro di listino.

Il piano Plus, protagonista della promozione, mette a disposizione ben 200GB di spazio su un unità NVMe SSD per darti tempi di caricamento praticamente azzerati e prestazioni del sito web eccezionali, specie grazie al supporto di una rete CDN integrata e all'accesso esteso alle risorse del server che ti aiuterà in caso di progetto in crescita o per picchi improvvisi di traffico.

Buone notizie anche per l'affidabilità dato che il provider garantisce una disponibilità del server certificata al 99,99%. Per il resto, il pacchetto include: un dominio omaggio per il primo anno, la cifratura dei dati tramite certificato SSL incluso e 2 caselle e-mail dedicate per comunicare con il proprio brand. A corredo del tutto ecco anche uno scanner antimalwer integrato per siti web e un'assistenza tecnica disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in lingua italiana.

Un'occasione d'oro e dal rapporto convenienza-prestazioni imbattibile per approcciarsi al web design o trasferire, risparmiando, un progetto esistente. Per 365 giorni avrai tutto il tempo di testare la piattaforma a costo zero con la possibilità di far maturare la tua presenza online e dare forma e spazio di crescita al tuo sito web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.