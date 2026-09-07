Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Hosting web gratis per un anno: lancia il tuo sito risparmiando con IONOS

Come aprire un sito web senza spendere un euro per 12 mesi: i dettagli del piano Plus di IONOS.
Hosting web gratis per un anno: lancia il tuo sito risparmiando con IONOS
Come aprire un sito web senza spendere un euro per 12 mesi: i dettagli del piano Plus di IONOS.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 7 set 2026
Link copiato negli appunti

IONOS ha rinnovato la sua offerta che ti permette di avere un piano di web hosting interamente gratuito per un anno e con tutto quello che serve per un lancio e una gestione professionale del tuo sito web. Questa offerta, infatti, ti consente di ottenere il servizio completamente gratis per 12 mesi con un risparmio netto e immediato rispetto ai 120 euro di listino.

Attiva l'offerta

Il piano Plus, protagonista della promozione, mette a disposizione ben 200GB di spazio su un unità NVMe SSD per darti tempi di caricamento praticamente azzerati e prestazioni del sito web eccezionali, specie grazie al supporto di una rete CDN integrata e all'accesso esteso alle risorse del server che ti aiuterà in caso di progetto in crescita o per picchi improvvisi di traffico.

Buone notizie anche per l'affidabilità dato che il provider garantisce una disponibilità del server certificata al 99,99%. Per il resto, il pacchetto include: un dominio omaggio per il primo anno, la cifratura dei dati tramite certificato SSL incluso e 2 caselle e-mail dedicate per comunicare con il proprio brand. A corredo del tutto ecco anche uno scanner antimalwer integrato per siti web e un'assistenza tecnica disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in lingua italiana.

Un'occasione d'oro e dal rapporto convenienza-prestazioni imbattibile per approcciarsi al web design o trasferire, risparmiando, un progetto esistente. Per 365 giorni avrai tutto il tempo di testare la piattaforma a costo zero con la possibilità di far maturare la tua presenza online e dare forma e spazio di crescita al tuo sito web.

Attiva l'offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Hosting inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Hosting WordPress con dominio incluso gratis per 1 anno scegliendo IONOS
Hosting

Hosting WordPress con dominio incluso gratis per 1 anno scegliendo IONOS
Hosting web gratis per 12 mesi, ecco la promo IONOS di settembre 2026
Hosting

Hosting web gratis per 12 mesi, ecco la promo IONOS di settembre 2026
Hosting professionale gratuito per un anno, ecco la promo di IONOS
Hosting

Hosting professionale gratuito per un anno, ecco la promo di IONOS
Web hosting gratis per un anno: il piano Plus di IONOS è in promo
Hosting

Web hosting gratis per un anno: il piano Plus di IONOS è in promo