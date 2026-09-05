Hosting WordPress con dominio incluso gratis per 1 anno scegliendo IONOS

Gli utenti che vogliono aprire un nuovo sito web a settembre e stanno cercando informazioni su un hosting WordPress affidabile possono valutare la promozione di IONOS, azienda di web hosting tedesca punto di riferimento in Europa, che offre una soluzione gratuita per dodici mesi con tanto di dominio a zero spese incluso.

Il piano protagonista dell’offerta è Expand, ideale per chi ha l’ambizione di crescere online e vuole servirsi delle funzioni AI più innovative per la creazione di testi, articoli, foto e quant’altro. Al termine del primo anno il piano si rinnova a 10 euro al mese, a meno che non si decida di disdire prima.

Uno dei fiori all’occhiello della piattaforma è il website builder con AI, strumento che consente di realizzare un sito web partendo da zero e senza alcuna conoscenza né di informatica né di programmazione. Tutto quello di cui si ha bisogno è un’idea da esporre in modo chiaro, al resto penserà l’AI.

Un ulteriore vantaggio è dato dalle migliori performance rispetto alla concorrenza. Una maggiore velocità dell’hosting corrisponde ad una migliore esperienza d’uso da parte dei lettori e di tutti coloro che interagiscono con il nuovo sito. In più vi sono diversi strumenti AI che aiutano a creare testi, articoli e immagini per la realizzazione di nuovi contenuti.

L’offerta in corso include poi un dominio gratuito e cinque indirizzi di posta elettronica da utilizzare per rispondere ai propri lettori o potenziali clienti. Non si tratta di un aspetto banale, dal momento che non tutti i servizi di web hosting concedono un simile pacchetto.

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