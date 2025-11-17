Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Hosting a meno di 2€ al mese con Hostinger: 85% di sconto per il Black Friday
Con Hostinger puoi creare un sito web completo a partire da 1,95 euro al mese, grazie all'offerta Black Friday che offre sconti fino all'85%.
Eleonora Busi
Pubblicato il 17 nov 2025
La nuova promozione Hostinger per il Black Friday porta fino all'85% lo sconto sui principali piani hosting, con prezzi che partono da appena 1,95 euro al mese, a cui si aggiungono 2 mesi extra e dominio gratuito per un anno inclusi.

Approfitta dell'offerta Hostinger Black Friday

La promo Black Friday per ogni tuo progetto

Hostinger offre piani per qualsiasi necessità: che tu voglia aprire un semplice blog online, un sito web oppure un e-commerce per la tua attività. I prezzi partono da soli 1,95 euro al mese, con un risparmio reale che tocca l'85%. Tutti i piani includono traffico illimitato e template professionali, insieme a certificati SSL senza limiti e backup automatici settimanali.

I piani sono Premium a 1,95 euro al mese (85% di sconto), che offre tutto il necessario per iniziare; Business a 2,75 euro al mese (82% di sconto) con funzionalità avanzate per progetti in espansione; Cloud Startup a 7,45 euro mensili (72% di sconto) per aziende e professionisti.

In ogni piano è incluso l’AI Website Builder, uno strumento basato su Intelligenza Artificiale che ti permette di creare un sito web completo in pochi minuti, grazie anche a un pratico editor drag & drop e modelli predefiniti. Infine, la dashboard ti permette di gestire e monitorare qualsiasi aspetto del tuo sito web.

Hostinger: sconti fino all'85% per il Black Friday

Acquistando uno dei piani scontati, otterrai due mesi extra al tuo abbonamento senza costi aggiuntivi e dominio gratuito per un anno. Non mancano la garanzia di rimborso entro 30 giorni e la possibilità di annullare in qualsiasi momento.

La promozione Black Friday di Hostinger è un’occasione unica per portare online il tuo progetto con un risparmio fino all'85%. Abbonati subito a Hostinger a partire da 1,95 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

