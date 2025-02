ho. Mobile: ultimi giorni per attivare l'offerta da 5,99€ al mese

In casa ho. Mobile sono gli ultimi giorni per attivare l'offerta 4G da 5,99 euro al mese che include 100 Giga, più minuti e SMS illimitati. Per chi attiva un nuovo numero, oppure richiede la portabilità da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Lyca Mobile, Tiscali, Spusu, Kena e altri MVNO, il costo di attivazione è di 2,99 euro, invece per chi proviene da TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb l'attivazione costa 29,90 euro.

Dal momento in cui vi scriviamo, il conto alla rovescia presente sul sito di ho. indica che mancano 10 giorni al termine della promozione.

La nuova offerta di ho. Mobile da 5,99 euro al mese

Con la nuova offerta 4G di ho. si hanno 100 Giga per navigare alla velocità fino a 60 Mbps in download, oltre a minuti e SMS illimitati. Ricordiamo che ho. Mobile si appoggia alla rete di Vodafone, una delle migliori in assoluto nel nostro Paese.

Nell'offerta sono inclusi gratis anche i seguenti servizi:

ho. Riparti quando finisci i Giga : opzione che consente di riprendere a navigare in Internet quando si finiscono i Giga, anticipando il giorno del rinnovo;

: opzione che consente di riprendere a navigare in Internet quando si finiscono i Giga, anticipando il giorno del rinnovo; navigazione in hotspot : condivisione dei dati mobili della propria offerta su altri dispositivi come computer, tablet e smartphone;

: condivisione dei dati mobili della propria offerta su altri dispositivi come computer, tablet e smartphone; SMS ho. chiamato : ricezione di un SMS quando una persona prova a mettersi in contatto mentre il telefono è occupato, spento o non raggiungibile;

: ricezione di un SMS quando una persona prova a mettersi in contatto mentre il telefono è occupato, spento o non raggiungibile; numero 42121 per credito residuo : oltre al credito residuo consente di conoscere i dettagli dell'offerta;

: oltre al credito residuo consente di conoscere i dettagli dell'offerta; avviso di chiamata : gestione dell'avviso di chiamata;

: gestione dell'avviso di chiamata; trasferimento di chiamata: gestione del trasferimento di chiamata.

Per sperimentare la velocità del 5G basta aggiungere 1,29 euro al mese: prima di procedere con l'attivazione via app, è importante assicurarsi di avere un dispositivo idoneo e di abitare in una zona effettivamente coperta dal segnale. Volendo si può anche richiedere l'eSIM al posto della SIM tradizionale, al costo di 1,99 euro una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.