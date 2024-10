Ho. Mobile: per i nuovi clienti fino a 200 GB a meno di 10€/mese

ho. Mobile lancia una nuova offerta molto vantaggiosa per chi fa il passaggio da un altro operatore: 200 GB di dati in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese. L’attivazione è ridotta: parte da 2,99 euro e varia a seconda dell’operatore d’origine, includendo provider come Iliad, Fastweb, Coop Voce e altri.

Cosa offre Ho. Mobile

L'offerta consente l’accesso al 5G e, per chi necessita della massima velocità, è disponibile l’opzione "ho. Il Turbo" a 1,29 euro al mese, attivabile o disattivabile in autonomia tramite l’app dedicata. Attraverso l’app è possibile gestire ogni dettaglio del piano, monitorare i GB e i minuti utilizzati, accedere a offerte aggiuntive, ricevere assistenza immediata e ricaricare. Il servizio clienti è supportato anche via WhatsApp, per un aiuto rapido e accessibile.

Con una combinazione di ampio pacchetto dati, rete 5G e un sistema di gestione flessibile, l’offerta ho. Mobile si distingue per competitività e convenienza, accessibile online con diverse opzioni sia per nuovi clienti sia per chi sceglie di passare a ho. da un altro operatore.

Per chi attiva un nuovo numero, il costo di attivazione è di 2,99 euro, con SIM gratuita e una ricarica iniziale di 10 euro. Per verificare la copertura e dare uno sguardo a tutte le altre offerte dell'operatore in questione vai sul sito di Ho. Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.