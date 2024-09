ho. Mobile offre 200 Giga in 5G a 9,99 euro al mese con SIM gratis

Sul sito web dell'operatore telefonico ho. Mobile è disponibile l'offerta 200 Giga in 5G, con minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese. La promozione è valida fino all'11 ottobre e prevede un costo di attivazione a partire da 2,99 euro e la consegna della SIM gratis (in alternativa alla SIM fisica, è possibile richiedere la eSIM).

Lo sconto sul prezzo dell'attivazione è valida per i clienti che richiederanno la portabilità del loro numero da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Daily, Poste Mobile e altri operatori minori. Se invece la portabilità viene richiesta dai clienti TIM, Wind3, Very e Vodafone, il costo di attivazione si paga per intero (29,90 euro, ndr).

ho. Mobile: l'offerta 200 Giga in 5G a 9,99 euro al mese

L'offerta 5G di ho. Mobile da 200 Giga è disponibile su tutti i dispositivi compatibili e nelle aree raggiunte dalla rete 5G Vodafone a cui si appoggia ho. Mobile. Al momento la migliore tra le offerte 5G dell'operatore virtuale italiano di proprietà di Vodafone è proprio quella che prevede 200 Giga in aggiunta a minuti e SMS illimitati.

Al di là del vantaggio di appoggiarsi alla rete Vodafone, ho. Mobile offre ai suoi utenti un'app che consente di gestire l'intera offerta, a partire dall'attivazione della SIM, il monitoraggio del credito residuo e la ricarica. A questo si aggiunge poi la garanzia soddisfatti o rimborsati della durata di 30 giorni: se in questo periodo il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso di quanto speso direttamente dalla propria Area personale.

Da segnalare anche le tante iniziative proposte di volta in volta da ho. ai suoi utenti, tra cui Passi che Giga, che prevede interessanti sorprese per chi si mantiene in forma raggiungendo un tot di passi al mese: 10.000 passi corrispondono a 1 GigaPasso, se quest'ultimi sono superiori ai Giga consumati in un mese si vince la prova.

Puoi attivare l'offerta 5G di ho. Mobile con 200 Giga più minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese tramite questa pagina dedicata del sito ho. Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.