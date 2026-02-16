Ho. Mobile offre 100 GIGA a meno di 5 euro al mese

Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 16 feb 2026
Arriva una nuova proposta targata Ho. Mobile per chi cerca tanti dati mobili a un prezzo contenuto. L'offerta, valida fino al 23 marzo 2026, include minuti senza limiti, SMS e 100 GB in 4G a una tariffa a 4,95 euro al mese.

È disponibile sia per chi attiva una nuova linea sia per chi effettua la portabilità del numero da diversi operatori selezionati. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della promozione di Ho. Mobile.

Tutti i dettagli dell'offerta di Ho. Mobile e modalità di attivazione

La promozione di ho. Mobile prevede un pacchetto completo pensato per l'uso quotidiano: chiamate illimitate, 200 messaggi e 100 GB di traffico dati in rete 4G con velocità fino a 60 Mbps. Il costo mensile è fissato a 4,95 euro e comprende anche 8,20 GB utilizzabili in roaming nei Paesi dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda i costi iniziali, la SIM fisica viene spedita gratuitamente, mentre la versione eSIM è disponibile con un contributo di 1,99 euro. L'attivazione passa da 29,90 euro a soli 2,99 euro grazie alla promozione attiva, mentre la prima ricarica richiesta è di 5 euro, dalla quale verrà scalato l'importo del primo rinnovo mensile.

Sono previste diverse modalità per aderire alla tariffa:

  • Acquisto online sul sito di Ho. Mobile con consegna della SIM a domicilio e attivazione tramite app (anche con SPID);
  • Ritiro della SIM direttamente in edicola con pagamento in contanti o carta;
  • Attivazione immediata tramite eSIM con procedura digitale.

L'offerta è dedicata ai nuovi numeri e alle portabilità provenienti dalla maggior parte degli operatori, tra cui: Poste Mobile, Iliad, Coop Voce, Daily, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile - Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi, Enegan, Feder, Segnoverde, Massima Energia, Dimensione Mobile, MySim-MyZeus.

