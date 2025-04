ho. Mobile offerta incredibile: solo 6,99€ al mese per 150 GB + SMS e minuti illimitati

Tra le tante offerte mobile oggi disponibili, quella di ho. Mobile salta decisamente all'occhio per i suoi prezzi competitivi: chi effettua oggi il passaggio a ho. Mobile potrà avere 150 giga con minuti e sms illimitati a soli 6,99€ al mese!

Esatto, hai capito bene: meno di 7€ per inviare sms e parlare con chi vuoi in maniera illimitata, con 150 giga di internet per navigare in piena libertà. Ma le offerte dell'operatore ho. non finiscono qui: se il tuo sogno è navigare in 5G, con l'opzione da 9,99€ al mese con minuti e sms illimitati e 200 giga di internet potrai farlo! Scopri tutte le caratteristiche sul sito di ho. Mobile, e di seguito i dettagli delle offerte.

Incredibili vantaggi per tutte le offerte ho. Mobile: scoprile qui di seguito

Se già ti stai fasciando la testa pensando ai costi aggiuntivi, ecco la tua rassicurazione: per tutte le offerte ho. Mobile, la SIM è gratuita e l'attivazione è di soli 2,99€ per un nuovo numero, con una prima ricarica di 10€. Se invece desideri portare il tuo numero in ho. Mobile, l'attivazione parte da 2,99€ per la maggior parte degli operatori di provenienza, e si attiva entro 15 giorni.

Passiamo a scoprire nel dettaglio le offerte di ho. Mobile, perché prezzi così difficilmente si vedono in giro.

Offerte con 5G incluso: 200 giga con minuti e sms illimitati a soli 9,99€ al mese, oppure 250 giga in 5G con minuti e sms illimitati a 11,99€ al mese;

200 giga con minuti e sms illimitati a soli 9,99€ al mese, oppure 250 giga in 5G con minuti e sms illimitati a 11,99€ al mese; Tutte le altre offerte in rete 4G con velocità fino a 60 Mbps a partire da soli 6,99€ al mese, sempre con SIM gratuita per tutte le opzioni e attivazione a soli 2,99€;

Non vuoi attivare una delle offerte 5G, ma a volte ti serve navigare veloce? Nessun problema: con ho. Il Turbo puoi provare il 5G anche sui piani tariffari 4G a soli 1,29€ al mese, che potrai attivare e disattivare a tuo piacimento facilmente dall'app ho. Mobile. Vai sul sito di ho. Mobile per approfittare subito delle promozioni in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.