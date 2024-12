Ho.Mobile: naviga con 200GB in 5G a meno di 10€ al mese

Se stai cercando un’offerta che combini una grande quantità di traffico dati, velocità e convenienza, Ho.Mobile ha quello che fa per te. La nuova promozione a tempo limitato ti permette di avere 200GB di traffico in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 9,99€ al mese. Con questa offerta, puoi navigare alla massima velocità disponibile, scaricare file pesanti, guardare i tuoi film preferiti in streaming o giocare online senza interruzioni. È una soluzione ideale per chi ha bisogno di una connessione stabile e veloce, sia per lavoro che per svago, e non vuole rinunciare a nulla quando si tratta di connettività.

Come attivare l’offerta Ho.Mobile

Con 200GB di traffico dati in 5G, puoi sfruttare al meglio la rete più avanzata, con velocità elevate e stabilità ottimale. Inoltre, hai a disposizione chiamate e messaggi illimitati verso qualsiasi numero italiano, senza alcuna restrizione.

Grazie alla funzione di hotspot, puoi utilizzare il tuo piano dati per connettere altri dispositivi, mantenendo la massima flessibilità ovunque ti trovi. Il tutto con la garanzia di totale trasparenza: Ho.Mobile ti offre un servizio senza costi nascosti, per una gestione semplice e chiara del tuo abbonamento.

Per approfittare di questa promozione, è possibile attivare una nuova SIM oppure effettuare la portabilità del proprio numero da un altro operatore, con alcune eccezioni come Vodafone, Kena e Very Mobile. Una volta completata questa semplice procedura, potrai godere di 200GB di traffico dati in 5G, oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

L’offerta prevede un costo di attivazione iniziale di 9,99€, che include l’acquisto della SIM e l’attivazione del servizio. La procedura di attivazione è rapida e si può completare comodamente online.

Non aspettare: visita il sito ufficiale di Ho.Mobile e attiva l’offerta prima che scada. Con 200GB in 5G a 9,99€ al mese, hai tutto ciò di cui hai bisogno per restare sempre connesso, ovunque ti trovi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.