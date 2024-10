ho. Mobile: le offerte in 5G con attivazione da 2,99 euro

Tra le proposte più interessanti di ho. Mobile si annoverano le due offerte con connettività 5G: quella da 9,99 euro al mese con 200 Giga in 5G e quella da 11,99 euro al mese con 250 Giga in 5G. Entrambe includono inoltre minuti e SMS illimitati, con attivazione a partire da 2,99 euro se si proviene da Iliad, Fastweb, CoopVoce, Daily, PosteMobile e altri operatori virtuali. Sempre per quanto riguarda la portabilità, se si passa a ho. da TIM, WindTre, Very Mobile e Vodafone il costo di attivazione è pari a 29,90 euro.

Le offerte ho. con connettività 5G da 9,99 euro e 11,99 euro al mese sono attivabili online su questa pagina del sito ufficiale. Inoltre, dall'app ho. è possibile anche richiedere la eSIM, a patto di avere uno smartphone che la supporti.

Le offerte ho. Mobile con connettività 5G

Gli utenti che scelgono l'operatore ho. possono contare su due offerte con 5G incluso, una da 9,99 euro al mese e 200 Giga, l'altra da 11,99 euro al mese e 250 Giga.

Al di là del prezzo concorrenziale, che va a sommarsi ai minuti e SMS illimitati, la convenienza di entrambe le offerte riguarda anche i costi di attivazione. Se infatti si decide di portare il proprio numero in ho. da Iliad, Fastweb, CoopVoce o PosteMobile, si pagheranno soltanto 2,99 euro. La stessa cifra è richiesta anche a coloro che sottoscrivono per la prima volta un'offerta dell'operatore ho.

Inoltre, se si ricade in una zona non coperta da 5G, la connettività passerà in automatico al 4G, con una velocità fino 60 Mbps. Sia per il 5G che per il 4G ho. Mobile si appoggia a Vodafone.

Per attivare una delle due offerte in 5G, la pagina del sito ho. a cui collegarsi è questa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.