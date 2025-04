ho. Mobile festeggia la Pasqua con una nuova offerta da 5,99€

Nell'uovo di Pasqua di ho. Mobile c'è una nuova offerta da 5,99 euro al mese, che include 100 Giga in 4G più minuti e SMS illimitati. L'offerta è attivabile da tutti, quindi sia da chi richiede un nuovo numero sia da coloro che portano il loro numero in ho., indipendentemente dal loro operatore di provenienza.

Il costo di attivazione parte da 2,99 euro per i nuovi numeri e per gli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Daily, Kena e altri MVNO, invece per coloro che provengono da TIM, WindTre, VeryMobile, Vodafone e Fastweb il prezzo è pari a 29,90 euro.

I dettagli della nuova offerta di Pasqua

Iniziamo dai fondamentali: per navigare gli utenti hanno a disposizione 100 Giga sulla rete 4G di Vodafone, per una velocità massima di 60 Mbit/s, quindi più che sufficiente per guardare qualsiasi serie tv o evento sportivo in diretta, giocare al proprio titolo gaming preferito, oppure condividere foto e video sui social.

Insieme ai 100 Giga in 4G, ci sono anche minuti e SMS illimitati, utili per chiamare i propri genitori, parenti o amici. I minuti e gli SMS sono validi anche in Ue, mentre per quanto riguarda i dati mobili si hanno a disposizione 7,60 Giga. Inoltre, inclusi nel prezzo di 5,99 euro al mese vi sono poi la navigazione in hotspot, le opzioni ho. Riparti (quando terminano i Giga), SMS ho. chiamato, più l'avviso e il trasferimento di chiamata.

Detto questo, si tratta di un'offerta ideale per quanti non abitano in una zona raggiunta dal 5G (o non hanno un dispositivo compatibile), e non sono nemmeno interessati ad una quantità infinita di Giga. A meno di 6 euro al mese è difficile chiedere di più.

Per attivarla si può pagare online e ricevere la SIM a casa (per poi attivarla tramite app, in edicola o tabaccheria), ritirare e attivare la SIM in edicola, oppure (scelta consigliata) pagare online e attivare da subito l'offerta con la eSIM.

L'offerta da 5,99 euro al mese di ho. Mobile scade il 28 aprile 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.