Ho. Mobile a 7,99€ al mese è una bomba: 180GB, minuti e SMS illimitati

Se sei cliente Iliad, Fastweb, Coop Voce e altri operatori (trovi la lista completa nella pagina dell'offerta) e hai intenzione di cambiare tariffa, ho. Mobile ha in serbo un'ottima promozione estiva da non perdere: 7,99 euro mensili per 180 Giga, minuti e SMS illimitati.

Tutti i dettagli della promozione ho. Mobile

ho. Mobile è l'operatore a basso costo gestito da Vodafone e rappresenta un'alternativa ad altri operatori virtuali low cost, tra cui la nota Iliad. L'offerta in corso, infatti, è rivolta proprio ai clienti di tali operatori e si propone quindi come sola migrazione, non prima attivazione.

Al prezzo di 7,99 euro al mese otterrai 180 Giga da consumare come preferisci, a cui si aggiungono minuti e SMS illimitati. L'attivazione e la SIM sono gratuite, mentre la prima ricarica dovrà essere di 8 euro: questo perché verrà successivamente scalato il costo del rinnovo di 7,99 euro.

Attivare la tariffa ho. Mobile è semplicissimo: basta collegarsi alla pagina dell'offerta. Potrai pagare comodamente online e ricevere la tua nuova SIM a casa, per poi attivarla direttamente tramite l'applicazione o in edicola. Oppure puoi ritirare e attivare la SIM in edicola, pagando in contanti o con carta.

La portabilità dovrà essere effettuata entro quindici giorni dall'attivazione della SIM, altrimenti perderai lo sconto e l'offerta si rinnoverà a 13,99 euro al mese anziché 7,99.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.