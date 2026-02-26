Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Hera offre 60 euro di bonus digitale su Luce e Gas ai clienti Hybrid Special

Hera Hybrid Special è l'offerta del fornitore energetico italiano che combina i vantaggi del prezzo fisso e del prezzo variabile.
Federico Pisanu
Pubblicato il 26 feb 2026
Link copiato negli appunti

Nonostante manchi meno di un mese all’inizio della primavera, sono ancora tante le persone che cercano un nuovo fornitore per risparmiare sulla bolletta luce e gas. E a fronte di una domanda elevata, non mancano di certo le offerte.

Tra le più interessanti si annovera il bonus digital di Hera, che consiste in 60 euro di sconto sulla bolletta su Luce e Gas per gli utenti che sottoscrivono Hera Hybrid Special, l’offerta che unisce i vantaggi del prezzo fisso e del prezzo variabile. Hera applica il bonus direttamente in bolletta in 6 quote: nei primi 3 mesi e il 13°, 14° e 15° mese di fornitura.

Pagina offerta Hera

hera tariffe

I vantaggi di Hera Hybrid Special

L’offerta Hybrid Special di Hera unisce i vantaggi del prezzo fisso e del prezzo variabile. Entrando più nel dettaglio, Hera spiega che ciascun cliente avrà una quantità di energia garantita a prezzo fisso fino alla soglia prevista per il suo profilo di consumo, più una quantità di energia a prezzo variabile per i consumi che superano eventualmente la soglia prefissata. Inoltre, si ha la libertà di scegliere il quantitativo di consumo da coprire con un prezzo fisso di mese in mese.

Di seguito le tariffe Luce e Gas valide per i nuovi clienti.

Prezzo Luce

Entro la soglia

  •  0,1349 euro/kWh: prezzo Luce fisso per tutti i giorni e a tutte le ore

Extra soglia

  • Prezzo Luce all'ingrosso + 0,0369 euro/kWh come contributo sui consumi

Corrispettivi

  • 12 euro al mese: costo di commercializzazione
  • 0 euro/kWh: integrazione mercato e capacità

Bonus Digital per i nuovi clienti

  • 30 euro di sconto

Prezzo gas

Entro la soglia

  • 0,499 euro/Smc: prezzo Gas fisso tutti i giorni a tutte le ore

Extra soglia

  • Prezzo Gas all'ingrosso + 0,1590 euro/Smc come contributo sui consumi

Corrispettivi

  • 12 euro al mese: costo di commercializzazione

Bonus Digital per i nuovi clienti

  • 30 euro di sconto
Pagina offerta Hera

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

