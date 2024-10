Halloween è in arrivo: le serie da guardare su Sky (in promo a meno di 20 €/mese con Netflix)

In vista di Halloween, è possibile attivare la nuova promo Sky che include Sky TV, Sky Cinema, Netflix (senza pubblicità) e Paramount Plus. Il bundle in questione costa appena 19,90 euro al mese per 18 mesi, garantendo l'accesso a tantissimi contenuti tra film e serie TV.

Tutti i contenuti sono accessibili immediatamente, dopo l'attivazione dell'abbonamento (per accedere ai contenuti Sky si può utilizzare l'app Sky Go). L'offerta è valida solo per un periodo di tempo limitato e può essere attivata tramite il sito di Sky, qui di sotto.

Cosa guardare ad Halloween su Sky

La programmazione Sky include tanti contenuti "a tema" da guardare ad Halloween. Per quanto riguarda le serie TV (disponibili on demand su Sky) segnaliamo la nuova Dexter: New Blood, con il ritorno di Dexter Morgan, oltre che Progetto Lazarus, un thriller psicologico molto interessante e ricco di tensione.

Da non perdere anche The Walking Dead, oramai un vero e proprio cult del settore, oltre che The Last of Us, una delle serie di maggior successo degli ultimi anni che è riuscita a trasportare egregiamente l'apprezzato videogioco anche in TV. Attenzione anche a True Detective, con la recente Night Country, un'indagine avvincente ambientata in Alaska.

Sky offre anche tanti film a tema come The Nun II, La Casa - Il Risveglio del male e L'evocazione - The Conjuring. Occhio anche a film cult come Split oltre che a capolavori come Ghostbusters e La sposa cadavere di Tim Burton. Un altro horror interessante è Five Nights At Freddy's.

Per accedere a tutti questi contenuti basta attivare la nuova offerta Sky da 19,90 euro al mese per 18 mes, senza vincoli alla fine del periodo promozionale. Nel bundle sono inclusi Sky TV e Sky Cinema oltre a Netflix e Paramount Plus. La promo è disponibile di seguito.

