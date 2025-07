Hai un’automobile elettrica? Ecco l’offerta che ti fa risparmiare davvero sulla ricarica

Se hai un’auto elettrica sai bene come la ricarica domestica possa essere un problema. Una comodità, certo, ma anche un costo importante che si riflette sui consumi energetici e, quindi, sulla bolletta dell’elettricità. Oggi puoi finalmente dare un taglio (nel vero senso della parola) al peso delle bollette scegliendo Octopus Energy e attivando l’offerta Octopus Fissa 12M.

Perché Octopus Energy è il fornitore migliore per la ricarica delle auto elettriche

La proposta di Octopus Energy è molto chiara: costo della materia prima bloccato per 12 mesi. Così sai già quanto ti costerà il rifornimento della tua auto ogni volta che ricaricherai il veicolo a casa. Con questa tariffa il prezzo dell’energia è sempre lo stesso, non subisce rincari o variazioni e tu non solo risparmi, ma sai già in anticipo quanto spenderai.

Inoltre, grazie a Intelligent Octopus hai ancora altre opportunità di risparmio. Intelligent Octopus è il servizio di Octopus Energy che ti permette di ottimizzare la ricarica dell’auto elettrica a casa, sfruttando energia più pulita e i momenti in cui il costo dell’energia è più basso. Il risultato? Fino al 50% di risparmio sui costi di ricarica.

Funziona in modo semplice. Dopo aver attivato una tariffa Octopus (Fissa 12M o Flex), ti basta avere un’auto elettrica compatibile e un caricatore domestico connesso. Tutto si gestisce tramite l’app Octopus Energy: imposti quando vuoi che l’auto sia carica e sarà Kraken, la piattaforma smart di Octopus, a scegliere i momenti migliori per ricaricare, senza che tu debba fare nulla.

Con Octopus Energy hai davvero la possibilità di risparmiare e, sempre dall’app, anche mentre guidi la tua auto puoi visualizzare quali sono i punti di ricarica più vicino. Per la ricarica della tua auto scegli Octopus: attiva ora l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.