Hai un nuovo device Apple? Riscatta gratis questa promozione

Tutti coloro che hanno acquistato un nuovo iPhone o un qualsiasi device Apple possono accedere gratis al catalogo Apple Arcade. Non sai cos'è? Si tratta della piattaforma di videogiochi della famosa azienda tech, con una selezione di oltre 200 giochi, da provare sia online che offline.

I nuovi utenti che hanno acquistato iPhone, iPad, Mac o persino una nuova Apple TV possono sfruttare la promozione in corso per avere accesso all'intero catalogo gratis per 3 mesi. Offerta di cui possono usufruire fino a 6 membri della stessa famiglia.

Scopri come ottenere più di 200 giochi gratis con il tuo nuovo device Apple

Se hai appena acquistato un nuovo dispositivo Apple, puoi riscattare 3 mesi di abbonamento ad Apple Arcade gratis. Tutto senza pubblicità o acquisti in-app. Oltre 200 giochi per te e per tutta la tua famiglia, con un catalogo in costante aggiornamento per non stancarti mai.

Ma come riscattare la promozione? Innanzitutto, devi avere acquistato un nuovo device Apple, non importa se un iPhone, iPad, Mac o una Apple TV.

Ma ricorda: prima di procedere con l'attivazione dell'offerta devi aver completato la configurazione del tuo dispositivo e devi assicurati di aver installato l'ultima versione iOS, iPadOS, macOS o tvOS.

Una volta fatto, puoi ottenere i 3 mesi gratis di Apple Arcade in questo modo:

Accedi con il tuo ID Apple con il tuo nuovo device Apple;

Vai sull'App Store e fai clic su " Apple Arcade ";

"; Attendi fino a quando non appare l'offerta;

Fai clic su "Riscatta 3 mesi gratis".

Da adesso te e fino a 6 membri della tua famiglia avrete liberamente accesso all'intero catalogo Apple Arcade, gratuitamente e senza limiti. Potrai giocarci tranquillamente da iPhone, iPad, Mac e anche con la tua Apple TV.

Puoi verificare subito la possibilità di riscattare l'offerta andando direttamente nella sezione Apple Arcade dell'App Store. Hai 93 giorni di tempo dall'acquisto del tuo dispositivo Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.