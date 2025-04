Hai in programma un viaggio? Per i GB all'estero usa Saily e risparmia!

Stai pianificando un viaggio e non vuoi pagare cifre astronomiche per connetterti in roaming all'estero? Saily nasce proprio per offrire una connessione mobile globale senza sorprese: con un’unica eSIM digitale, puoi restare connesso in oltre 200 Paesi senza affrontare le tariffe elevate imposte dagli operatori tradizionali.

Attivando un piano oggi, hai diritto a un ulteriore 5% di sconto sul tuo primo acquisto utilizzando il codice TRYSAILY5. Tutte le destinazioni supportate e le relative tariffe sono consultabili direttamente sul sito ufficiale.

Cosa offre Saily

Dimentica l’acquisto di SIM straniere o le attese nei negozi una volta atterrato. Con Saily, puoi configurare il tuo piano direttamente dall’app, prima ancora di partire. La connessione parte in automatico non appena arrivi a destinazione — ideale per chi vuole essere subito operativo, senza interruzioni.

Saily mette a disposizione piani locali, regionali e globali, adatti sia a chi resta in un solo Paese, sia a chi affronta viaggi multi-nazione. La flessibilità è totale: che tu stia visitando una capitale europea per lavoro o esplorando più Paesi durante un viaggio on the road, c’è sempre un pacchetto adatto.

Le offerte di Saily sono chiare e trasparenti: niente costi nascosti, niente addebiti imprevedibili. Potrai navigare, inviare messaggi e effettuare chiamate in piena tranquillità, con una qualità di servizio studiata per soddisfare sia chi viaggia per turismo sia chi si sposta per motivi professionali. E la compatibilità è garantita con la maggior parte degli smartphone Android e iPhone dotati di supporto eSIM, per cui non serve alcun hardware aggiuntivo.

Per concludere, con Saily eviti le complessità del roaming tradizionale e mantieni il pieno controllo delle spese. Visita il sito ufficiale per consultare i piani disponibili, scegliere quello più adatto alle tue esigenze e iniziare a viaggiare senza pensieri.

