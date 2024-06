Hai Humane AI Pin? Smetti di usarlo, sei a rischio incendio

Humane ha emesso un allarme sicurezza per i possessori del dispositivo AI Pin, esortando i clienti a smettere immediatamente di utilizzare la custodia di ricarica a causa di un potenziale rischio di incendio. Questo avvertimento è stato inviato via e-mail ai proprietari del gadget da 700 dollari, appena due mesi dopo il suo lancio. L'avviso arriva in un momento critico per l'azienda, che ha già affrontato recensioni negative riguardanti le funzionalità del dispositivo, che non soddisfano le promesse di un assistente digitale dotato di intelligenza artificiale.

Humane ha avviato un'indagine dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un problema di ricarica. L'ispezione ha rivelato un'anomalia nella cella della batteria all'interno della custodia di ricarica, spingendo l'azienda a prendere misure precauzionali e a contattare immediatamente i clienti. La batteria difettosa è stata fornita da un fornitore esterno con cui Humane ha interrotto i rapporti. Attualmente, l'azienda è alla ricerca di un nuovo fornitore per garantire la sicurezza dei futuri prodotti.

I possessori di AI Pin devono smettere immediatamente di utilizzare la custodia di ricarica. La sicurezza dei clienti è la priorità assoluta per Humane. Tuttavia, l'azienda ha confermato che l'AI Pin, il Battery Booster e il pad di ricarica non sono interessati da questo problema e possono essere utilizzati regolarmente. Humane fornirà ulteriori aggiornamenti e dettagli sul problema dopo ulteriori indagini.

Le parole dell'azienda in merito al problema

Come risarcimento per il disagio causato, Humane offrirà ai clienti due mesi gratuiti del servizio di abbonamento mensile, che costa 24 dollari ed è necessario per utilizzare il dispositivo. Questa iniziativa mira a dimostrare l'impegno dell'azienda nella risoluzione dei problemi e nel mantenere la fiducia dei propri clienti.

L'azienda, nell'e-mail inviata ai clienti, ha dichiarato:

Pur consapevoli dei disagi, la sicurezza dei clienti è la nostra massima priorità in Humane. Progettiamo l'Ai Pin e i suoi accessori con la sicurezza in mente e li testiamo e certifichiamo rigorosamente secondo gli standard di sicurezza statunitensi e internazionali.

Oltre al problema della custodia di ricarica, l'AI Pin ha ricevuto diverse critiche da parte degli utenti per non aver soddisfatto le aspettative. Molti utenti hanno lamentato la mancanza di funzionalità e la mancata corrispondenza alle promesse di un vero assistente digitale intelligente, sollevando ulteriori dubbi sulla qualità e l'affidabilità del dispositivo tant'è che Humane ha messo in vendita la startup.