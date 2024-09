Hai acquistato un prodotto Apple? Attiva la tua offerta speciale!

Se sei un appassionato di musica e hai recentemente acquistato un nuovo dispositivo Apple, hai la possibilità di usufruire di 6 mesi gratuiti di Apple Music. Quest'offerta ti permetterà di esplorare uno dei più vasti cataloghi musicali al mondo, con la possibilità di ascoltare la tua musica preferita in alta qualità e senza interruzioni.

Apple Music, la piattaforma musicale di punta di Apple, offre un catalogo vastissimo con oltre 100 milioni di brani, tutti a portata di mano e senza fastidiose interruzioni pubblicitarie. Con Apple Music, non solo puoi goderti la tua musica preferita ovunque, ma puoi anche sperimentare l'incredibile qualità dell'audio spaziale con Dolby Atmos, portando l'ascolto a livelli mai visti. Inoltre, hai la possibilità di scaricare i brani e ascoltarli offline, garantendo un'esperienza senza compromessi anche quando sei senza connessione.

Come ottenere 6 mesi gratuiti di Apple Music

Il costo dell'abbonamento mensile a Apple Music è di €10,99, ma con l'offerta attuale i nuovi clienti che hanno acquistato un nuovo dispositivo Apple che potranno usufruire di 6 mesi gratuiti di Apple Music. Alla fine del periodo promozionale, è possibile decidere se mantenere l’abbonamento o cancellarlo senza alcun costo aggiuntivo.

I dispositivi idonei per l’offerta:

iPhone : Qualsiasi modello.

: Qualsiasi modello. AirPods : Modelli compatibili includono AirPods (2ª e 3ª generazione), AirPods Max e AirPods Pro.

: Modelli compatibili includono AirPods (2ª e 3ª generazione), AirPods Max e AirPods Pro. HomePod : Sia il modello classico che l'HomePod mini.

: Sia il modello classico che l'HomePod mini. Beats: Beats Studio Pro, Beats Studio Buds+, Beats Fit Pro, Powerbeats Pro e Beats Studio Buds.

Come Attivare l'Offerta

Una volta acquistato uno dei dispositivi idonei, attivare la promozione è molto semplice. Se hai acquistato un nuovo iPhone, basta accenderlo e accedere con il tuo ID Apple. Successivamente, apri l’app Apple Music e cerca il banner che ti invita a ottenere 6 mesi gratuiti. Se non appare subito, assicurati che il dispositivo sia aggiornato all'ultima versione del software, oppure verifica nella sezione Home dell'app. In alternativa, puoi attivare la promozione tramite la pagina dedicata di Apple Music. Per provare gratuitamente Apple Music clicca qui.