Hai acquistato di recente un prodotto Apple? Puoi sbloccare 3 mesi gratuiti di Apple TV
Durante il periodo di prova gratuito si ha libero accesso all'intero catalogo della piattaforma streaming di Apple.
Federico Pisanu
Pubblicato il 9 feb 2026
L'acquisto di hardware Apple porta diversi vantaggi con sé, tra cui una prova gratuita di tre mesi di Apple TV, il servizio di streaming video dell'azienda di Cupertino. L'offerta è riservata ai nuovi abbonati oppure a coloro che hanno un abbonamento scaduto e possiedono i requisiti: al termine del periodo di prova gratuito l'abbonamento si rinnova a 9,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Pagina offerta Apple TV

I prodotti compatibili con la prova di 3 mesi di Apple TV sono iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV 4K. Per attivare la prova occorre accendere il proprio nuovo dispositivo Apple, accedere con l'ID Apple personale e aprire l'applicazione Apple TV: l'offerta comparirà in automatico pochi istanti dopo, in alternativa è possibile trovarla nella pagina del canale Apple TV tab; il riscatto dell'offerta avviene semplicemente cliccando su "Ricevi 3 mesi gratis".

Apple TV è disponibile sull'applicazione ufficiale Apple TV, su Smart TV, dispositivi compatibili con AirPlay, console di videogiochi e online sul sito tv.apple.com. Ecco nel dettaglio la lista completa di dispositivi su cui è possibile guardare Apple TV: Apple TV, iPhone, iPad, Mac e prodotti compatibili con la tecnologia AirPlay (tra cui rientrano i televisori Sky, Samsung, LG, Sony, gli Android TV in generale, più i dispositivi che hanno a bordo Fire TV e Google TV.

Con Apple TV si accede a un ampio catalogo di serie e film originali on demand, con risoluzione massima 4K HDR e audio Dolby Atmos. Tra i film disponibili figura anche F1 con protagonista Brad Pitt (immagine di copertina), riuscito a conquistare la candidatura a ben 4 premi Oscar, tra cui quella di Miglior film.

Inoltre, ogni abbonamento include l'accesso fino a un massimo di sei familiari senza costi aggiuntivi più l'opzione download, che permette di scaricare i propri contenuti preferiti e guardarli ovunque anche senza essere collegati alla rete Internet.

Pagina offerta Apple TV

https://www.youtube.com/watch?v=ugEHJNIWzOM&pp=ygUKZjEgdHJhaWxlcg%3D%3D

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

