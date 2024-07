Guida completa al Cloud Server: caratteristiche, vantaggi, esempi

Chi è alla ricerca di uno spazio Web per ospitare un piccolo progetto, ad esempio un blog personale o un sito Internet statico, può optare per un hosting condiviso se prevede di dover gestire volumi non troppo elevati in termini di traffico e visitatori. Se però l’obbiettivo è quello di veder crescere il proprio business, un server fisico dotato di maggiori risorse potrebbe apparire la soluzione ideale. Ma una configurazione di questo tipo è veramente la scelta migliore? Non necessariamente: un Cloud Server, infatti, è in grado di offrire maggiori garanzie dal punto di vista della scalabilità e dell’efficienza dei costi, assicurando allo stesso tempo livelli di performance, affidabilità e sicurezza paragonabili a quelle di un server fisico.

Cosa è un Cloud Server

Un Cloud Server è una risorsa virtualizzata che permette di accedere da remoto a servizi di Web hosting, storage di file e dati, connettività e capacità computazionale. Si tratta quindi di un server virtuale che riproduce le funzionalità di una macchina fisica a cui gli utenti possono accedere in modalità on-demand, indipendentemente dal dispositivo utilizzato e ovunque si trovino. Una soluzione molto particolare, insomma, in grado di mettere in campo peculiarità e vantaggi specifici. In grado, soprattutto, di fare la differenza.

Vantaggi del Cloud server

Per quanto possa essere performante, una macchina fisica presenta dei limiti oggettivi che potrebbero renderla una soluzione meno flessibile rispetto ad un Cloud Server, determinando costi e oneri che l'esternalizzazione sulle infrastrutture di cloud pubblico può ridurre drasticamente. Individuando alcuni dei limiti delle soluzioni tradizionali, rappresentate da server fisici per natura poco scalabili, è possibile valutare con maggiore consapevolezza i benefici di una migrazione verso infrastrutture flessibili e modulabili.

Scalabilità

Uno dei maggiori vantaggi dei Cloud Server rispetto ai server fisici riguarda la scalabilità: se si prevede che traffico e carichi di lavoro possano crescere in futuro o in determinati periodi dell’anno (come nel caso degli e-commerce durante i Black Friday), non si ha la necessità di acquistare le risorse necessarie sin da subito. Con i Cloud Server, infatti, queste possono essere adattate alle esigenze di un’azienda: non è necessario acquistare hardware aggiuntivo e gli interventi legati ad aggiornamento, complessità dell’infrastruttura, manutenzione, monitoraggio e sicurezza sono a carico del provider.

I Cloud Server non sono tutti uguali e sono le risorse che sanno mettere a disposizione a fare la differenza. I VPS (Virtual Private Server) di Seeweb sfruttano ad esempio la tecnologia di virtualizzazione KVM e offrono hardware di livello entreprise con CPU, memoria RAM e storage dedicati in un’infrastruttura a scalabilità illimitata.

Affidabilità

Nel contesto di un’infrastruttura IT, il concetto di affidabilità si traduce innanzitutto in continuità di servizio. I servizi Cloud professionali offrono garanzie in questo senso grazie alla ridondanza. Un sistema virtualizzato, sia esso Windows o Linux, viene replicato più volte in modo che rimanga sempre accessibile, garantendo uptime prossimi al 100%. I carichi di lavoro tra i server vengono poi ripartiti automaticamente tramite bilanciamento (load balancing) in modo da ottimizzarli anche durante i picchi di traffico.

Efficienza dei costi

Il modello di tariffazione dei sevizi di Cloud Server è quello del pay-as-you-go, o pay-per-use, che consente di pagare soltanto per le risorse che sono state effettivamente utilizzate. L’offerta di Seeweb consente ad esempio di scalare sia verticalmente, tramite la rimodulazione on-demand delle risorse, che orizzontalmente, estendendo l’infrastruttura cloud con l’aggiunta di ulteriori VM. A ciò si aggiunge la mancanza di spese che si avrebbero invece con una macchina fisica per l’acquisto di nuovo hardware, la manutenzione, il reclutamento di personale esperto, la sicurezza dell'accesso e molto altro ancora: un lungo elenco di indubbi vantaggi in termini di ottimizzazione del budget.

Sicurezza

Tenere al sicuro i propri dati, o quelli dei propri clienti, è una priorità e lo ancora di più in un'epoca nella quale la conservazione, il trattamento e la protezione delle informazioni è regolata tramite normative - come la GDPR - che prevedono sanzioni, anche molto salate, nei casi di violazione. In un’infrastruttura che ospita server virtualizzati, è il provider ad occuparsi della sicurezza: firewall, antivirus, piattaforme per il monitoraggio costante sono configurati e aggiornati costantemente contro minacce esterne ed interne.

Riprendendo l’esempio di Seeweb, l'azienda propone una soluzione fortemente incentrata sull’isolamento delle risorse. Inoltre, i backup, la cui esecuzione è personalizzabile in base alle esigenze degli utenti, vengono effettuati automaticamente tramite una soluzione avanzata come IBM Spectrum Protect appositamente ottimizzata per la protezione in Cloud. A ciò si aggiungono politiche di Disaster Ricovery per una garanzia di ripristino in qualsiasi condizione.

Tempo di commercializzazione

Gestire un server fisico significa doversi occupare di tantissimi aspetti legati alla complessità tecnica di un’infrastruttura, ciò a danno del tempo che si potrebbe investire nello sviluppo di un progetto online e nella crescita del proprio business. Con un Cloud server, invece, è possibile concentrare i propri sforzi sui task più creativi e produttivi. Una volta attivato, un VPS è pronto all’uso, senza la necessità di configurazioni complesse. In questo modo tutte le fasi che portano alla commercializzazione di un servizio o di un prodotto vengono velocizzate, con un vantaggio anche in termini di competitività.

Tipi di servizi cloud

Prima di scegliere la soluzione di Cloud Server più adatta alle proprie esigenze è bene conoscere le differenze tra i diversi servizi Cloud. A questo proposito è possibile identificare tre modelli di distribuzione: IaaS, PaaS e SaaS. Analizziamone brevemente le caratteristiche e le differenze, poiché è sulla conoscenza di queste ultime che è possibile comporre una scelta consapevole e realmente vantaggiosa.

IaaS (Infrastructure as a Service)

IaaS è un servizio di Cloud Computing con cui vengono fornite risorse computazionali virtualizzate in modalità on-demand, tramite Internet. Si tratta di un modello con il quale il Cloud provider gestisce direttamente l'infrastruttura fisica alla base del servizio, compresi i server, lo storage, il supporto per il networking e la potenza computazionale complessiva. Tramite IaaS è possibile fornire le risorse agli utenti che possono gestirle e monitorarle attraverso un pannello di controllo o tramite API (Application Programming interface) in applicazioni che interagiscono con il servizio.

PaaS (Platform as a Service)

PaaS è un paradigma orientato agli sviluppatori che prevede di fornire tramite il Cloud una piattaforma hardware e software con cui sviluppare, testare, debuggare e distribuire un’applicazione. I professionisti del codice hanno così a disposizione un ambiente di sviluppo integrato e scalabile, generalmente in grado di supportare più linguaggi di programmazione, con cui affrontare tutte le fasi del ciclo di vita di un’applicazione e accedere a strumenti utili per lo sviluppo, come per esempio i database.

SaaS (Software as a Service)

SaaS è un modello per la distribuzione del software nel Cloud in cui delle applicazioni perfettamente funzionanti sono ospitate e messe a disposizione da un provider e accessibili agli utilizzatori tramite una semplice connessione ad Internet. Sfruttando questo paradigma gli utenti non devono installare o gestire dei software sui propri terminali e possono utilizzarli attraverso un comune browser per la navigazione Web. Nella fornitura del servizio sono compresi anche gli aggiornamenti e le patch di sicurezza, vengono quindi distribuite le release più recenti e sicure delle applicazioni proposte.

Perché affidarsi a Seeweb per il Cloud Server?

Un Cloud Server affidabile può essere disponibile soltanto tramite un Cloud Provider affidabile: se è il provider ad occuparsi di ogni aspetto relativo ad hardware e sicurezza, ecco che la reputazione del provider stesso viene ad essere una asset fondamentale. Ecco perché analizzare l'offerta Seeweb significa descrivere quanto un provider di questa caratura è in grado di allestire per un Cloud Server performante e vantaggioso, al quale poter affidare i propri progetti più ambiziosi ed importanti.

Seeweb offre un ambiente completo per l’implementazione di server virtuali in cui ospitare siti Web e Web application che necessitano di performance elevate e risorse scalabili su richiesta. Si tratta di soluzioni particolarmente adatte ad per e-commerce, servizi online e applicazioni suscettibili a forti variazioni di traffico e utenza.

Servizi offerti da Seeweb

Seeweb propone dei Cloud Server basati su sistemi operativi Linux o Windows ed è sempre possibile richiedere la preinstallazione di software specifici. Tutte le istanze prevedono un controllo completo via Web delle macchine virtuali che possono esse create, accese, spente e monitorate in autonomia dagli utenti tramite un’interfaccia semplice ed intuitiva.

Le tariffe sono Pay-as-you-go e variano a seconda delle caratteristiche attribuite ai server virtuali e alla quantità di risorse utilizzate. Al momento della configurazione si possono scegliere il Data Center di riferimento (compresa la possibilità di associare il proprio Cloud server ad altri server virtuali), il sistema operativo da utilizzare, la quantità di spazio disco con storage ad alte prestazioni basato su SAN, la quantità di memoria RAM e il numero di processori dedicati (CPU di classe Xeon con una frequenza di almeno 2Ghz). La banda offerta è di 10 Gbps e il bundle di traffico incluso pari a 1 TB, con quello in ingresso sempre gratuito. Il traffico in ingresso è inoltre gratuito. Le Seeweb Power Unit (SPU), sono le unità di misura utilizzate da Seeweb per calcolare il costo delle risorse erogate via Cloud.

In fase di configurazione è disponibile anche una sezione appositamente dedicata alla sicurezza che consente di selezionare la frequenza dei Backup tramite IBM Spectrum Protect, se attivare o meno il servizio antivirus e se dotarsi o meno di firewall contro attacchi esterni e antispam per la protezione contro la posta indesiderata e il phishing.

Sono poi disponibili diverse opzioni a corredo che variano a seconda del sistema operativo scelto, come per esempio la tipologia di supporto (“Non gestito”, “Basic”, “Global” o “Proactive” a seconda del livello desiderato), l’attivazione o meno del pannello di controllo Plesk per l’hosting management ed eventuali IP aggiuntivi.

Conclusioni

A differenza dei server fisici i Cloud server garantiscono livelli più elevati di flessibilità e soprattutto di scalabilità, permettendo di modulare le risorse in base alle esigenze di traffico e pagando soltanto per quelle che vengono effettivamente utilizzate. Seeweb propone server virtuali altamente personalizzabili e performanti con tariffazione pay-as-you-go che uniscono scalabilità, sicurezza, conformità con le normative per il trattamento dei dati e accesso on-demand alle risorse. Grazie ad un uptime garantito al 99.90% con penale pari al 100% del canone mensile, Seeweb propone un servizio di Cloud Server affidabile e la continuità di servizio necessaria al successo di qualsiasi progetto online.

