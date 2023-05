Guarda tutti gli show esteri che vuoi con CyberGhost VPN a meno di 3€

Naviga in tutta sicurezza e privacy con CyberGhost VPN: un alleato indispensabile per i tuoi "viaggi" digitali. Se le restrizioni geografiche ti hanno stancato oppure vuoi proteggere al meglio la tua identità online, questa è la soluzione migliore: CyberGhost è una piattaforma semplice da utilizzare, offrendoti al tempo stesso protezione affidabile e consentendoti di navigare in sicurezza ovunque ti trovi. Non lasciarti sfuggire l'offerta imperdibile attualmente in corso: un abbonamento VPN di due anni a soli 2,19 euro al mese, con due mesi gratuiti inclusi.

Tutte le caratteristiche che ti faranno amare CyberGhost

Grazie alla vasta rete di server di CyberGhost VPN, sarai in grado di accedere a contenuti da ogni angolo del mondo senza doverti preoccupare delle limitazioni geografiche imposte: parliamo di oltre 9mila posizioni in tutto il mondo. Che tu sia interessato a guardare i tuoi film preferiti su piattaforme di streaming estere o che desideri accedere a siti web bloccati nel tuo paese, questa VPN farà in modo che le barriere vengano abbattute e che tu possa navigare liberamente.

Non importa se ti trovi su una rete Wi-Fi pubblica oppure su quella di casa: la VPN di CyberGhost proteggerà il tuo traffico dati in qualsiasi momento e impedirà a occhi indiscreti di mettere le mani sulle tue informazioni personali.

La tua sicurezza è una priorità, e questa VPN ti permette di navigare senza timori grazie soprattutto alla crittografia di livello miliare AES a 256 bit. In più, la piattaforma segue una rigorosa politica no-log che non permette alle tue attività online di venire registrate. CyberGhost offre anche funzioni di sicurezza avanzate, tra cui protezione dalle fughe DNS e il Kill Switch.

Hai bisogno di assistenza? Il team di supporto clienti di CyberGhost VPN è pronto ad aiutarti via chat o e-mail, rispondendo a ogni tua domanda o risolvendo qualsiasi problema tu possa incontrare. Con un unico account, puoi proteggere fino a 7 dispositivi contemporaneamente, indipendentemente dal sistema operativo o dal dispositivo utilizzato.

Inizia oggi stesso a tutelare la tua privacy online e unisciti a CyberGhost VPN al piccolissimo prezzo di soli 2,19 euro al mese. Meno di quello che spendi per un caffè al giorno e potrai navigare in tutta sicurezza e senza restrizioni. La promozione è a tempo limitato, perciò - se sei interessato - il nostro consiglio è di affrettarsi prima che sia troppo tardi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.