Guarda tutta la Serie A con la nuova offerta TIM WiFi Casa

Se fino ad oggi hai temporeggiato nell'attivare il piano DAZN Standard per il prezzo da 34,99 euro al mese per un anno, ti segnaliamo la nuova offerta per la fibra TIM che include tutta la Serie A più Disney+ e Infinity+ a un prezzo speciale. La promozione in corso sul sito ufficiale prevede infatti la fibra TIM con TIMVISION Calcio e Sport in offerta a 47,89 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 57,89 euro al mese.

L'attivazione dell'offerta avviene online ed è disponibile su questa pagina del sito ufficiale TIM.

La fibra TIM con la Serie A di DAZN a un prezzo speciale

L'offerta Fibra con TIMVISION Calcio e Sport include la fibra TIM con tecnologia FTTH e velocità in download fino a 2,5 Gbps, chiamate illimitate e modem TIM HUB Pro. Per quanto riguarda la parte TV, offre il TIMVISION Box, TIMVISION, il piano Standard con pubblicità di Disney+, Infinity+ e DAZN Standard, il piano che comprende tutta la Serie A Enilive e la Serie BKT.

Il regolamento della promozione chiarisce che l'offerta ha una validità di un anno. Al termine dei primi 12 mesi, il costo dell'offerta per TIMVISION Calcio e Sport è pari a 34,99 euro al mese, mentre TIM WiFi Casa continuerà a costare 22,90 euro al mese (è richiesta la domiciliazione bancaria e il conto online). Qualora non si intenda rinnovare TIMVISION Calcio e Sport al termine del primo anno, il costo di TIM WiFi Casa passerà in automatico a 29,90 euro al mese. Segnaliamo infine che Infinity+ è incluso fino al 30 settembre 2025 e che il contributo di attivazione è pari a 39,90 euro (è previsto un unico pagamento).

Ecco dunque quanto si risparmia con l'offerta della fibra TIM:

TIM WiFi Casa: 22,90 euro anziché 29,90 euro al mese

DAZN Standard + Disney+, TIMVISION + Infinity+: 34,99 euro al mese anziché 55,96 euro

Puoi attivare l'offerta in corso della fibra TIM su questa pagina dedicata del sito ufficiale.

