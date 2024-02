Guarda The Marvels in streaming su Disney+

The Marvels è il trentatreesimo film del Marvel Cinematic Universe e, dopo l'uscita al cinema, è adesso disponibile in streaming su Disney+. Se non sei ancora abbonato, ti basta dunque attivare il tuo abbonamento per accedere a questo e ai numerosi altri film e show presenti nel catalogo della piattaforma.

The Marvels in streaming su Disney+: di cosa parla il film?

The Marvels è un film diretto da Nia DaCosta e vede l'iconica eroina Carol Danvers, meglio conosciuta come Captain Marvel e interpretata da Brie Larson, trovarsi di fronte a una nuova minaccia, ma questa volta non sarà sola. Accanto a lei, un gruppo di altri supereroi si unirà per affrontare i villain e difendere l'universo.

Dopo aver recuperato la sua identità e vendicato la sua separazione dai tirannici Kree, Carol Danvers deve ora affrontare un universo in disordine, un compito che solo lei può gestire. Il suo cammino si intreccia con quello di un'adolescente, Kamala Khan (interpretata da Iman Vellani), grande fan di Captain Marvel, e di Monica Rambeau (interpretata da Teyonah Parris), nipote di Carol e astronauta S.A.B.E.R.

Questo trio eccezionale, unito dai loro poteri di luce, dovrà formare una squadra nota come "The Marvels" e collaborare per imparare a sfruttare al massimo i loro poteri combinati. Insieme, dovranno affrontare una perfida Kree e il suo esercito, mettendo in gioco tutto per salvare l'intero universo.

Un film divertente, ricco d'azione, avventura e dramma che aggiunge un altro tassello all'ultima fase del Marvel Cinematic Universe. Non perdertelo e guardalo in streaming su Disney+.

