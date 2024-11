Guarda The Madness, la nuova serie Netflix, con l'offerta Sky

The Madness sta per arrivare su Netflix: si tratta di una nuova serie TV di genere thriller con protagonista Colman Domingo, premio Emmy ottenuto per la serie Euphoria e che racconta la storia di un uomo che deve lottare per dimostrare la sua innocenza. Sarà disponibile su Netflix dal 28 novembre: se non hai un abbonamento e vorresti riattivarlo puoi sfruttare l'offerta che ti permette di avere Sky e Netflix insieme a soli 14,90 euro al mese.

The Madness: di cosa parla la nuova serie TV

The Madness si concentra sulla figura di Muncie Daniels, interpretato appunto da Colmano Domingo, un consulente politico poi diventato opinionista televisivo. Durante la stesura di un romanzo, che avviene lontano dalla civiltà in quello che è un vero e proprio periodo sabbatico, lo sfortunato protagonista si imbatte nella scena di un omicidio diventando l'unico testimone del crimine.

Messo alle strette, Muncie viene incastrato e si ritrova costretto a fuggire per scagionarsi e nel frattempo svelare il complotto globale che lo coinvolge.

La serie è composta da 8 episodi e include nel cast anche Marsha Stephanie Blake, Gabrielle Graham, Tamsin Topolski e altri ancora.

Sicuramente uno dei prodotti più interessanti su Netflix di questa fine di novembre

