Guarda Svizzera vs Italia in diretta streaming dall'estero

Svizzera - Italia, il match valido per gli ottavi di finale di Euro 2024, è in programma oggi, 29 giugno 2024, a partire dalle 18.00. Il match sarà trasmesso da Rai 1 e da Sky, con ampio pre-partita e, naturalmente, interviste e approfondimenti nel post-partita.

Per vedere Svizzera - Italia in diretta streaming dall'estero e con commento in italiano è possibile usare una VPN, impostando un server italiano per l'avvio della connessione. Si tratta di un piccolo trucco che consente di accedere a Rai Play dall'estero e guardare la partita dell'Italia in streaming.

La VPN da utilizzare è per guardare Svizzera - Italia in streaming dall'estero è NordVPN. La migliore VPN sul mercato è disponibile con un prezzo scontato di 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

La VPN è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN accessibile qui di sotto.

Svizzera - Italia in streaming dall'estero: ecco la procedura

La procedura per vedere Svizzera - Italia in streaming dall'estero è la seguente: per prima cosa bisogna attivare NordVPN, in modo da poter contare su di una VPN illimitata, ottimizzata per lo streaming e in grado di consentire all'utente di selezionare un server in Italia per aggirare blocchi geografici.

A questo punto, è sufficiente installare NordVPN sul proprio dispositivo, aprire l'app e selezionare un server italiano per l'avvio della connessione VPN, che sarà protetta dalla crittografia, nascondendo l'indirizzo IP dell'utente. In questo modo, è possibile navigare senza tracciamento.

Ora, bisognerà collegarsi a Rai Play e avviare lo streaming. Svizzera - Italia è programmata per le ore 18 di oggi 29 giugno 2024. Chi ha Sky può seguire la partita in streaming anche tramite Sky Go mentre chi a NOW, con questo sistema, può accedere allo streaming tramite la piattaforma.

Per attivare NordVPN basta accedere al sito ufficiale qui di sotto. La VPN ha un costo di 3,99 euro al mese, attivando il piano biennale. C'è anche un mese di tempo per esercitare la garanzia di rimborso integrale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.