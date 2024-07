Guarda Sky TV e Netflix insieme a soli 14,90 euro al mese

Se non sai cosa scegliere tra House of the Dragon e Bridgerton, dovresti prendere in considerazione l'offerta Intrattenimento plus, grazie alla quale puoi guardare entrambe a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. La promozione che unisce Sky TV e Netflix resterà valida fino al 28 luglio ed è disponibile su questa pagina dedicata del sito Sky.

Il pacchetto in promozione in questi giorni include le serie tv e gli show di Sky TV, più l'intero catalogo di Netflix senza interruzioni pubblicitarie, con l'aggiunta del servizio streaming Sky Go. Le possibilità di visione sono infine, dal momento che il prequel di Game of Thrones e la serie cult sull'alta nobiltà inglese non sono altro che le punte di diamante dei rispettivi cataloghi.

Intrattenimento plus: Sky TV e Netflix insieme a 14,90 euro al mese

Con Sky TV ci si assicura la visione dei migliori show per la famiglia di Sky, tra cui MasterChef, 4 Ristoranti, Cucine da incubo, 4 Hotel, Pechino Express e X-Factor. Inoltre, spazio anche alle migliori serie tv internazionali, grazie al filo diretto con HBO. Senza dimenticare, infine, i documentari.

L'altra parte dell'offerta ha per protagonista il piano Netflix Base, che consente di guardare su uno schermo alla volta in alta definizione tutti i contenuti in catalogo senza interruzioni pubblicitarie. Volendo, è possibile scegliere il piano che meglio risponde alle proprie esigenze tra Standard e Premium (il primo porta la visione su due schermi in contemporanea, il secondo la visione in 4K e su 4 schermi in simultanea).

Puoi aderire all'offerta Sky TV e Netflix a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi, contro i 30 euro richiesti, su questa pagina dedicata del sito Sky.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.