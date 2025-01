Guarda serie TV, film, show, reality, sport e molto altro in un’unica piattaforma

L’offerta di contenuti da guardare in streaming è oggi talmente elevata che spesso trascorriamo più tempo a decidere cosa vedere in TV che farlo realmente. Molto del problema è che c’è una grande frammentazione essendo tante e tutte autorevoli le piattaforme di streaming cui fare riferimento. Questo ha inevitabilmente anche un impatto sui costi che una famiglia deve sostenere per guardare le ultime uscite di film e serie TV, ma anche i programmi televisivi e i reality cult così come gli eventi sportivi più attesi. La soluzione migliore per avere tutto il meglio in un unico spazio, e a prezzi contenuti, è scegliere NOW TV. Acquista ora il tuo Pass per guardare il prossimo contenuto in esclusiva.

Cosa differenzia NOWTV dalle altre piattaforme di streaming

Sono due gli elementi distintivi su cui porre maggiormente l’attenzione quando si parla di NOW TV. Da una parte i costi competitivi e dall’altra la ricchezza dei contenuti distribuiti su diversi piani d’abbonamento. Grazie agli accordi con Sky, infatti, NOW TV permette agli utenti di accedere a un vasto catalogo di programmi, eventi sportivi e produzioni originali scegliendo l’abbonamento che meglio risponde alle proprie preferenze.

Con l’abbonamento Pass Cinema & Entertainment si ha accesso, per esempio, alle serie TV internazionali HBO, agli show esclusivi e alle produzioni Sky Original e a oltre 1000 titoli tra nuove uscite e titoli on demand. In alternativa c’è il piano Pass Sport con il meglio del calcio nazionale e internazionale tra UEFA Champions League, l’Europa League e la Conference League, la Serie A, la Serie C e la Premier League e gli altri eventi sportivi come l’NBA, la Formula 1, gli ATP Tour, il WTA Tour e la MotoGP.

Una volta acquistato il pass i contenuti on demand e live possono essere visualizzati sia su TV che smartphone, tablet, PC e console per un’esperienza di visione totale e accessibile ovunque si trovi senza alcun tipo di limitazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.