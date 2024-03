Guarda Povere creature! in streaming su Disney+ (piano Standard con pubblicità a 5,99€ al mese)

Prima della notte trionfale agli ultimi Oscar, il film di Yorgos Lanthimos aveva raccolto innumerevoli consensi tra gli addetti ai lavori, mentre non era di certo un titolo di primo piano come Barbie o Oppenheimer. Le cose sono cambiate dopo il successo travolgente agli Oscar, con la protagonista Emma Stone vincitrice del premio Miglior attrice.

Se anche tu sei tra le persone che vogliono "recuperare" il capolavoro di Yorgos Lanthimos, devi sapere che Povere creature! è disponibile dallo scorso 14 marzo in esclusiva in streaming su Disney+. Per vedere il film vincitore di quattro Premi Oscar e tutti gli altri contenuti presenti in catalogo occorre sottoscrivere un piano Disney+ a partire da 5,99 euro al mese (Standard con pubblicità).

Il film Povere creature! con Emma Stone in streaming su Disney+

Ai nuovi abbonati Disney+ offre tre tipologie di abbonamento: Standard con pubblicità, Standard e Premium.

Il piano Standard con pubblicità costa 5,99 euro al mese e offre una qualità video fino a 1080p Full HD e due riproduzioni simultanee.

Per ottenere anche l'opzione Download e lo streaming senza pubblicità occorre rivolgersi al piano Standard, il cui costo è di 89,90 euro all'anno (si risparmiano due mesi rispetto al piano mensile da 8,99 euro al mese). Restano invariate invece sia la qualità video in Full HD che le riproduzioni simultanee (due).

Premium, il piano completo, in più rispetto al piano Standard offre una qualità video fino a 4K UltraHD & HDR, il supporto all'audio Dolby Atmos e quattro riproduzioni simultanee. Il prezzo è di 119,90 euro all'anno, oppure 11,99 euro al mese (il piano annuale consente di risparmiare due mesi in dodici mesi).

Ricapitolando, puoi guardare Povere creature! con protagonista Emma Stone sottoscrivendo uno dei tre piani Disney+ disponibili, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese.

