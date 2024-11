Guarda Non dire niente in streaming su Disney+

Oggi, giovedì 14 novembre, su Disney+ debutta Non dire niente, la miniserie basata sul best-seller di Patrick Radden Keefe e che racconta gli anni di maggior attività dell'Ira, ossia l'Irish Republican Army (l'esercito repubblicano irlandese). La serie è composta da 9 episodi, che saranno resi tutti disponibili fin dalla giornata odierna.

La nuova miniserie Non dire niente su Disney+

La nuova serie Disney+ Non dire niente è ambientata all'inizio degli anni Settanta, quando le sorelle Marian Price (Hazel Doupe) e Dolours (Lola Petticrew) si avvicinano al mondo della politica. Le due ragazze non si limitano soltanto alla teoria, passando velocemente alla lotta: iniziano prima ad organizzare cortei, per poi piazzare bombe e commettere omicidi.

Hazel Doupe e Lola Petticrew interpretano rispettivamente Marian Price e Dolours Price, due giovani sorelle che nel giro di poco tempo diventano i simboli della politica radicale irlandese. Nel cast figura anche Anthony Boyle: l'attore britannico interpreta Brendan Hughes, uno stratega militare brillante ma anche controverso. Menzione speciale poi per Josh Finan, che nella nuova serie presta il volto a Gerry Adams, leader politico dell'IRA, che ha però sempre negato il suo coinvolgimento nell'esercito repubblicano irlandese.

