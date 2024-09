Guarda Monza-Brescia in diretta streaming anche dall'estero

Oggi pomeriggio, all'U-Power Stadium, i padroni di casa del Monza ospiteranno il Brescia nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. L'incontro sarà trasmesso in TV in chiaro su Canale20 e in streaming su Mediaset Infinity alle ore 18:30.

All'estero sarà possibile vedere il match di Coppa Italia Monza-Brescia in diretta streaming con l'app Mediaset Infinity e l'utilizzo di una VPN. Il servizio di rete privata virtuale si rende necessario per guardare i contenuti bloccati dai provider dei servizi di rete a causa delle restrizioni geografiche, simulando una connessione Internet da un altro Paese.

Una delle migliori VPN disponibili sul mercato è NordVPN, tanto per la velocità della connessione quanto per le funzionalità extra di sicurezza. In questi giorni i piani di 24 mesi sono in offerta a partire da 3,59 euro al mese, con sconti fino al 71% e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Come vedere Monza-Brescia in diretta streaming dall'estero

La visione in streaming dall'estero di Monza-Brescia richiede il download dell'app Mediaset Infinity e l'attivazione di una VPN. Una volta completata la sottoscrizione, occorre scaricare l'app del servizio e connettersi a uno dei server VPN posizionati in Italia, in modo da far credere al proprio provider dei servizi di rete di essere connessi dal nostro Paese.

Così facendo si andrà a sbloccare in automatico non solo la diretta della partita di Coppa Italia di oggi pomeriggio, ma anche gli altri contenuti di tutte le piattaforme streaming bloccati a causa delle restrizioni geografiche.

NordVPN è in offerta a partire da 3,59 euro al mese, scegliendo di attivare il piano della durata di 24 mesi. In più è possibile ricevere tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni, da esercitare qualora non si sia soddisfatti del servizio di rete privata virtuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.