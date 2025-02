Guarda le serie di Sky e Netflix ad un prezzo imbattibile

Fino al 23 febbraio il pacchetto Intrattenimento plus di Sky, che include Sky TV e Netflix insieme, è in offerta al prezzo scontato di 14,90 euro al mese per 18 mesi. Il risparmio calcolato in un anno e mezzo è superiore ai 270 euro.

L'offerta Sky & Netflix è disponibile direttamente sul sito ufficiale di Sky, anche per chi ha già un abbonamento Netflix. Il costo di attivazione corrisponde a 19 euro, somma grazie alla quale si ottiene anche il decoder Sky Stream che dà accesso all'intera programmazione tv e streaming di Sky senza la necessità di acquistare una parabola a parte.

L'offerta con Sky TV + Netflix insieme

Intrattenimento plus è il pacchetto Sky pensato per gli amanti delle serie televisive. Permette infatti di guardare non solo le migliori serie italiane e internazionali di Sky, ma anche di accedere all'intero catalogo di Netflix.

Se prendiamo come riferimento Sky TV, insieme alle serie italiane e HBO (disponibili in contemporanea con gli Stati Uniti), l'offerta include inoltre le produzioni Sky Original, i programmi Sky per tutta la famiglia e i documentari. Tra i contenuti per la famiglia, la pay-tv inglese propone titoli come MasterChef, X-Factor, 4 Ristoranti, 4 Hotel e Cucine da incubo.

C'è poi l'account base di Netflix, che consente di guardare tutte le serie tv e tutti i film disponibili in catalogo. Guardando alle novità di questo mese, merita una menzione particolare la quarta stagione di Valeria (immagine di copertina), la serie tv spagnola ideata da María López Castaño con protagoniste le attrici Diana Gómez, Silma López e Paula Malia.

Tra le nuove uscite di Sky TV segnaliamo invece L'arte della gioia, la nuova serie diretta da Valeria Golino, e la terza stagione di The White Lotus: la prima sarà disponibile da venerdì 28 febbraio, la seconda invece da lunedì 17 febbraio. Gli abbonati potranno poi recuperare tutte le altre serie di maggiore successo tramite il catalogo on-demand.

